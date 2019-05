A vida das abelhas é o segredo para a pele

Por Máxima, 11:09

O bem-estar como um todo e a beleza que emana de dentro para fora deixaram, finalmente, de ser conceitos abstratos ou inalcançáveis. O empoderamento feminino dá às mulheres a oportunidade de se dedicarem a si próprias como um todo, permite-lhes que a escolha seja, finalmente, sentir-se bem. O conceito de fast beauty, em que uma maquilhagem rápida disfarçava as imperfeições, é substituído pelo investimento em produtos de qualidade que tragam à superfície o melhor de cada uma.

Nos cuidados de beleza, a máxima back to basics parece vingar: depois da apoteose de produtos cheios de ingredientes impronunciáveis, a procura agora passa por produtos o mais naturais possível, numa simbiose entre o respeito pela natureza e o respeito pela própria pele.

apis (abelha) + vita (vida) = apivita:

a vida da abelha

Há 40 anos que a Apivita revoluciona, colmeia a colmeia, o mercado de produtos naturais. Em Portugal, a influencer Márcia d’Orey é a embaixadora da marca. A mãe que conquistou o Instagram não descura os cuidados de rosto, corpo e cabelo, e encontrou na marca o match perfeito, com uma oferta de produtos adequados a cada um.

Pode contar-nos um pouco do seu dia?

O meu dia a dia é muito simples, sem pressas nem pressões. Cada dia é diferente, mas quase sempre no mesmo lugar, com as minhas pessoas preferidas: as minhas filhas e os meus cães. Ser mãe a tempo inteiro é uma dedicação completa de alma e coração, mas a verdade é que é nesse mesmo lugar que sou verdadeiramente feliz.

Na rotina de beleza, que produtos são indispensáveis pela manhã?

Pela manhã, gosto de lavar a cara com água e utilizo o cleasing foam eyes & face with lavender & olive. Depois, não dispenso toda a gama Wine Elixir. Começo com um dos meus produtos preferidos, o replenishing firming face oil, que me dá a sensação de nutrição imediata, depois o sérum, o lift cream, com textura rica e termino com o eye lip cream

No final do dia tem algum cuidado especial?

Desmaquilho-me. É essencial sentir que a minha pele está limpa e hidratada pois só assim poderei acordar com uma pele mais luminosa e descansada.

Qual o passo preferido da rotina de beleza?

Acabar de fazer um exfoliante muito suave, colocar uma das minhas máscaras preferidas e após ter a pele preparada, maquilhar-me! Um dos meus maiores prazeres é sem dúvida cuidar de mim. Não só da pele do rosto, mas dos meus cabelos e do meu corpo. A maquilhagem tem o poder extra de nos fazer sentir ainda mais bonitas e a verdade é que perder 5 minutos do nosso dia para realçar a nossa beleza e valorizar as nossas feições faz toda a diferença. Não preciso de muitos produtos, mas raramente saio de casa sem maquilhagem.

Tem algum truque para partilhar com os leitores Máxima?

Mais do que um truque, o melhor conselho que posso dar é: perceber a nossa pele e quais os melhores produtos para cada um. Quando isso acontece, a nossa pele irradia luz, mostra sinais de conforto e bem-estar. Não é suposto chegarmos ao final do dia com a pele seca ou a sentir qualquer desconforto.



Que produtos Apivita aconselharia a qualquer pessoa? Uma das coisas que me impressionaram na Apivita foi o facto de ser uma marca tão completa. Não existem falhas, existe solução para todo o tipo de procura. Para todo o tipo de pele, de cabelo. A marca está em Portugal há pouco mais de um ano e ainda não temos todos os produtos disponíveis, mas na Grécia até tintas para fazer colorações no cabelo existem. Tudo o mais natural possível. Por isso, digo com toda a certeza que aconselho todos os produtos a qualquer pessoa. O que leva sempre no necessaire? Tenho uma obsessão por ter sempre os lábios hidratados, e por isso tenho sempre hidratante de lábios. Com a Apivita tenho a sorte de encontrar o maior conforto seja no Apivita Honey lipcare, ou no Apivita Própolis. Estou a mencionar dois de muitos, pois até com cor existe para quem deseja um maior realce. E claro, a minha maquilhagem. Tenho sempre o meu corretor de pele, no caso de precisar de corrigir alguma imperfeição ao longo do dia. Blush em creme, superfácil de espalhar com os dedos ou pincel e dá o bom aspeto e leveza que adoro. E batons, vários!..., pois não temo variar consoante o que o meu humor me diz.

Que máxima de beleza segue?

Ser-se fiel a si mesma e sorrir!... Muito! Não existe nada melhor do que olhar para um rosto a brilhar, feliz.

Tem algum cuidado especial com a alimentação ou estilo de vida para uma pele mais bonita?

Tenho cuidado sim, na alimentação e na vida em geral. Acima de tudo, procuro ser uma pessoa equilibrada e feliz. Vou atrás do que me faz sentir bem, tudo o que transmita boa energia e me faça sentir em paz. Acredito que tudo isso passa para a nossa pele.

Que característica dos produtos Apivita valoriza mais?

O facto de ser muito mais do que uma marca, mas sim uma filosofia de vida. Uma filosofia em que acredito e que deseja o mesmo que eu. Um futuro melhor. Estamos a falar de uma marca sustentável e de cosmética natural.

De que forma alivia o stress e revitaliza a mente?

Deixo-me estar em silêncio, faço chi kung, estou muito em contacto com a natureza, estou perto de quem gosta de mim. Muito raramente sinto stress ou necessidade de me revitalizar pois consegui chegar a um patamar de autoconhecimento que me permite controlar ou autoproteger-me do que quer que me possa desequilibrar.

Para o corpo e para o cabelo, que cuidados não dispensa?

Não dispenso de uma excelente hidratação. O meu cabelo é pintado e exige máscaras que não o deixem pesado e sem volume. A minha pele, sendo muito sensível, necessita de cremes de textura muito rica que me deixem hidratada durante todo o dia.

Como mãe, é difícil ter tempo para cuidar de si?

Nunca me esqueço de mim. Posso só ter 10 minutos, mas aproveito cada segundo.

créditos: Gian Iana

Wine Elixir – das vinhas, a juventude



Há um bom motivo para a Wine Elixir estar no top de cuidados de Márcia d’Orey: a gama garante um cuidado antirrugas, refirmante e efeito lifting. Com um creme de dia com textura rica e outra ligeira, creme de noite, sérum, óleo, e até um creme de olhos e de lábios, tem todos os essenciais para uma rotina de prevenção e cuidado antirrugas. Na Wine Elixir, os produtos são formulados com pelo menos 96% de ingredientes naturais.

Para a infusão da gama Wine Elixir, selecionaram três diferentes variedades de vinhas de Santorini (Athiri, Aidani e Assyrtiko) para aumentar as propriedades antioxidantes e antienvelhecimento do produto. Tendo em conta a ciência da epigenética, o método mais preciso e contemporâneo de estudo da pele, que defende que o processo de envelhecimento é influenciado tanto pelo ADN como por fatores externos, a APIVITA aposta no extrato rico em polifenóis das folhas das mesmas vinhas, que reativa os genes da juventude da pele responsáveis por defesa antioxidante, desintoxicação celular e regeneração da pele.

Uma marca sustentável a 360o

O conceito da Apivita gira todo em torno de uma produção que tem em conta as preocupações ambientais e a pegada ecológica. Da Grécia provém toda a gama, onde os apicultores têm formação no sentido de respeito pelo ambiente e a vida das abelhas, praticando uma apicultura isenta de químicos, pesticidas e antibióticos.

Das abelhas às plantas, das embalagens ao edifício-sede da marca, a preocupação ambiental mantém-se. Há um ano em Portugal, a Apivita venceu o prémio revelação do ano atribuído pelo júri dos Prémios Máxima de Beleza & Perfumes 2019.

A marca assenta num compromisso com três pilares: Holística, Natural e Eficaz.