Charlize Theron: “Liberdade é podermos ser quem somos sem que as pessoas nos digam que é errado”

A francesa Dior acaba de lançar uma inovação no mundo da perfumaria: um perfume sem álcool. É uma nova versão do já clássico J'Adore, do qual a atriz sul-africana Charlize Theron é rosto. A ligação da atriz de Atomic Bomb (2017) ou de Mad Max: Estrada da Fúria (2015), é antiga. A marca revelou algumas das curiosidades que queriamos saber acerca desta enigmática e talentosa loura, numa entrevista a propósito do lançamento. Falemos, primeiro, sobre perfumes.



Que papel desempenha o perfume na sua vida? Aplica-o de alguma forma especial?

Eu uso perfume quase todos os dias... pulverizo uma vez em cada pulso e depois no pescoço.

Sempre foi assim? Como evoluiu essa relação com os perfumes?

Uma boa parte da nossa confiança pode vir da forma como cheiramos, sabendo que estamos a entrar numa sala a cheirar bem. É sempre uma sensação agradável quando alguém elogia o nosso perfume. Ao longo dos anos aprendi que o nosso olfacto é o sentido mais diretamente ligado à memória, por isso acho [o perfume] extremamente importante para causar uma primeira impressão.

Charlize Theron é rosto da Dior há 15 anos. Foto: Daniel Jackson para Parfums Christian Dior

Qual é a sua memória olfativa mais antiga?

A minha memória mais antiga é a de cheirar o perfume da minha mãe - é algo que sempre permaneceu comigo. Queria cheirar bem como ela, quando era criança.

Numa fragrância procura notas que evocam uma memória ou antes novas sensações?

Adoro aromas que me são familiares ou que me lembram certas memórias/localizações, o que é sempre reconfortante. Mas também gosto muito de experimentar novos aromas que não estão necessariamente ligados a uma memória, mas que me fazem sentir entusiasmada e especial.

Na sua opinião, o que faz com que uma fragrância seja inesquecível?

Algo suficientemente poderoso para causar uma impressão, mas suficientemente delicado para permanecer durante várias horas.

É uma pessoa ativa nas causas. Do combate à SIDA a e violência sexual em África, defende os direitos das mulheres e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sempre foi assim?

Uma das minhas primeiras memórias de infância é a de ir com a minha mãe levar os seus funcionários ao hospital, no período em que a crise da SIDA se instalou na África do Sul. Eu observava a empatia e os cuidados que a minha mãe tinha com estas pessoas, e nunca o esqueci. Quando cheguei a um momento da minha vida em que pude realmente ajudar, senti a necessidade de utilizar ao meu poder não apenas para promover a mudança e consciência, mas para elevar as pessoas que estão no terreno e amplificar as vozes das pessoas que realmente passam por estas dificuldades.

Ser mãe motiva-a a envolver-se mais em causas solidárias porque espera um mundo melhor para os seus filhos?

Isso tem definitivamente um peso - quero que os meus filhos vivam no melhor mundo que lhes possa dar. Mas também reconheço a necessidade imediata de mudança porque há situações e crises que afetam não só os meus filhos, e estão a acontecer neste momento. Mais importante ainda, quero instigar neles que todos devemos estar atentos uns aos outros, e devemos fazê-lo porque é isso que é ser humano e é o que importa.

Charlize Theron. Foto: Daniel Jackson para Parfums Christian Dior

Quais são os seus próximos planos?

Estou a filmar The Old Guard 2, o que me deixa incrivelmente entusiasmada! Serei protagonista no filme da Netflix A Escola do Bem e do Mal ao lado de Kerry Washington, que será lançado no final deste ano.

Qual foi o maior desafio deste último?

Tive uma grande satisfação em trabalhar com Paul Feig, Kerry Washington, e o resto do elenco. Eu apenas trabalhei durante algumas semanas no filme em Belfast, e filmámo-lo durante a pandemia. Foi o meu regresso ao trabalho desde que a covid-19 aconteceu, mas o elenco e a equipa foram incrivelmente profissionais e fizeram-me sentir muito segura e bem-vinda. Estou-lhes muito grata por essa experiência.

O que a inspira?

Pessoas que não se desculpam por ser quem são.

O que a levou a ser atriz?

Inicialmente queria ser bailarina, mas quando me magoei percebi que representar era uma parte do ballet de que realmente gostava, e a minha mãe encorajou-me a experimentar.

O que lhe traz a maior alegria?

Os meus filhos e a minha família.

Algum segredo para relaxar?

Às vezes pinto livros de colorir e é incrivelmente terapêutico!

A natureza e a reciclagem são importantes para si enquanto escolhe um produto de beleza?

Absolutamente. Qualquer empresa que tenha um compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social capta a minha atenção.

A crise de covid-19 mudou todos os nossos hábitos de vida, a nossa percepção da liberdade. O que é para si a liberdade?

A liberdade é podermos fazer o que amamos ou podermos ser quem somos sem que as pessoas nos digam que é errado.

Charlize Theron. Foto: Daniel Jackson para Parfums Christian Dior

De que é que se orgulha mais?

Dos meus dois filhos.

Recebeu já vários prémios, inclusive um Óscar. Ainda há coisas que gostaria de realizar ou com as quais sonha?

Há sempre coisas com que sonho, e tanto que ainda tenho por experimentar. Eu não tenho uma lista de objectivos rígidos e rápidos onde tento conquistar coisas, mas tento manter-me aberta a todas e quaisquer possibilidades à medida que se apresentam.

É o rosto do J'Adore há mais de quinze anos. Tornou-se uma parte importante da história desta Casa. Como descreveria a evolução da sua relação com a marca?

Sinto-me incrivelmente honrada por fazer parte da família Dior Beauty durante mais de 15 anos. Cada nova campanha ao longo dos anos tem trazido boas memórias e experiências à minha vida. Muita coisa aconteceu durante a última década e meia - na minha carreira, na minha família - e a Dior tem estado lá comigo em cada passo do caminho. A nossa relação tem evoluído organicamente como qualquer relação forte e saudável.

O novo J'Adore Parfum d'eau. Foto: Dior

Quem acredita ser a mulher J'Adore?

A mulher J'Adore é feminina, forte, e elegante. Ela sabe o que quer e está constantemente numa viagem para o encontrar. Relaciono-me com este sentimento de saber o que quero e de me certificar de que faço tudo para consegui-lo - é assim que tenho vivido a maior parte da minha vida. Também adoro a forma como a mulher J'Adore inspira outras mulheres ao seu lado e sabe que, para sermos fortes, temos de nos manter unidas. Isto é o que faço na minha própria vida - a tribo de mulheres que tenho na minha vida é tudo para mim, levantamo-nos umas às outras e somos o apoio umas das outras.

Qual foi a sua primeira impressão de J'Adore Parfum d'Eau? O que sentiu quando o experimentou?

Adorei como era fresco - é muito floral e reconfortante. Sente-se realmente a frescura na pele porque contém água e não contém álcool, uma inovação patenteada pela Dior. A adição de laranja e flor de laranjeira dá um toque incrível, aperfeiçoado com as notas marinhas e verdes.

Descreva este novo em 3 palavras.

Floral, fresco e revolucionário.

Usaria esta nova fragrância a qualquer hora do dia ou todos os dias ou em ocasiões especiais?

Adoro como esta fragrância é versátil. É suficientemente fresca e leve para o uso diário, mas acrescenta um toque floral, sem sobressair, para ocasiões especiais.

Como descreveria o novo design do frasco?

O novo frasco é elegante, como qualquer frasco J'Adore, mas eu adoro este novo estilo por causa da cor branca e da textura aveludada. O colar icónico ainda está lá, claro, que tem sido sempre a minha parte favorita do desenho.

Charlize Theron. Foto: Daniel Jackson para Parfums Christian Dior

O novo J'Adore Parfum d'Eau é uma inovação técnica e não inclui álcool. Isso pesaria, se estivesse prestes a escolher um perfume cada vez mais sustentável?

Tento informar-me muito sobre sustentabilidade, especialmente porque o nosso planeta continua a ser prejudicado pelos efeitos das alterações climáticas. Fiz definitivamente mudanças na minha vida, quer se trate de reduzir a utilização de plásticos, tendo em conta os resíduos e a compostagem... É algo para o qual todos deveríamos estar mais conscientes e trabalhar, e estou muito contente. A Dior também está a fazer inovações técnicas para trabalhar em prol de um futuro mais sustentável.

O que é que a inspira na Dior e como é que isso se relaciona com o seu amor pela perfumaria e pelo bem-estar através da beleza?

A Dior é inspiradora através da forma como se compromete constantemente a não só a empoderar mulheres, mas fazendo-as sentir-se bonitas e confiantes nas suas vidas através dos seus produtos e iniciativas sociais. Adoro poder vestir-me e sentir-me bem com a minha aparência, com a maneira como cheiro, e a maneira como sinto, e ter a Dior por perto ajuda-me a consegui-lo sempre.



*Esta entrevista foi gentilmente cedida pela Dior.