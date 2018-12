Conheça os seus inimigos.

Os excessos no consumo de açúcar e de hidratos de carbono podem levar a um aumento de açúcar no sangue e, consequentemente, na produção de insulina. Isto pode levar a um aumento da produção sebácea, exacerbando desequilíbrios hormonais que resultam em borbulhas e sensibilidade cutânea. Por outro lado, as noites de excessos e o consumo (mais elevado) de bebidas alcoólicas também influenciam o estado da pele. Além da desidratação imediatamente visível ao acordar, o álcool provoca a dilatação dos vasos capilares, o que se reflete nas vermelhidões e sensibilidade.

Planeie e previna.

Se sabe que terá um dia repleto de eventos com potencial para desregular a sua rotina alimentar, previna-o optando por pequenos-almoços saciantes e por refeições equilibradas com carboidratos de baixo índice glicémico, como batata-doce ou arroz integral. Além de darem mais energia, são alimentos que mantêm os níveis de açúcar estáveis, dificultando a retenção do álcool. Combine-os com legumes ou com proteínas magras como peito de galinha ou peru (sem recheio). Evite os alimentos processados que causam a glicação do colagénio, danificando-o, mas também alteram o microbioma intestinal, o que se reflete numa pele menos saudável.

Cumpra o processo de limpeza completo.

É, juntamente com a ingestão de água, a melhor maneira de manter a pele bonita. Comece com um desmaquilhante adequado ao seu tipo de pele, optando por uma textura em óleo ou em leite, uma vez que o frio típico da época tende a desidratar a pele. Aplique, de seguida, um tónico e termine com um sérum e um creme hidratante. Se for adepta de lavar a cara com água, evite as temperaturas elevadas, pois a água fria ajuda a descongestionar.

Não há desculpas.

Uma maneira de evitar a célebre desculpa de "estar muito cansada" ou de não querer molhar o rosto antes de se deitar é ter os essenciais à mão. Deixe as toalhitas desmaquilhantes na mesa-de-cabeceira ? já que só devem ser utilizadas em SOS e não como regra ? e um creme de noite específico com ingredientes antioxidantes. Mesmo quando já está deitada pode fazer a limpeza e aplicar o cuidado de noite que ajudará a pele a regenerar enquanto dorme. Para rematar, beba um copo de água para repor a hidratação.

Move it!

Por mais que lhe custe, desperte e seja ativa. Não precisa de praticar exercício físico intensivo, mas faça um esforço por sair de casa, pois praticar yoga ou pilates, ou fazer um pouco de jogging ou apenas uma caminhada durante cerca de meia hora ajuda a libertar endorfinas que fomentam a boa disposição. Não exagere no exercício, ouça o seu corpo e mantenha-se muito hidratada.

Ilumine o rosto.

Sob a forma de sombra em creme ou de gel levemente nacarado, o iluminador é perfeito para conferir luminosidade a uma pele mate e cansada. Aplica-se na parte mais saliente das maçãs do rosto e sob a arcada supraciliar para abrir o olhar, mas nunca na zona T (testa nariz e queixo), que tem tendência para brilhar. Aplique-o também no canto interno do olho para dar mais luz ou ainda no arco de Cupido dos lábios para realçá-los.

Sim à multicor.

Nesta altura do ano os corretores de cor serão os melhores amigos de uma maquilhagem perfeita. Mais pigmentados e com maior cobertura do que uma base, solucionam problemas específicos de pele, uma vez que anulam determinadas cores no rosto. Utilize o violeta para iluminar, no canto interno dos olhos, por exemplo, ou em qualquer zona mais amarelada, o amarelo para anular as olheiras arroxeadas e o verde para corrigir as vermelhidões, frequentes na zona nasogeniana. Os tons de pêssego são perfeitos para iluminar as zonas mais baças do rosto e, por fim, o primer, ideal para uniformizar a tez.

Mask Up.

Máscaras uma vez por semana? É perfeito! Mas nesta altura do ano em que, apesar das férias, as festas são muitas e os excessos acompanham, faça um reforço neste ritual de beleza. Avalie o estado da sua pele antes de escolher a máscara e personalize-o, uma vez que pode sentir necessidade de uma hidratação extra num dia e no outro pode precisar de purificá-la.

Puff off.

O contorno dos olhos é a primeira zona do rosto a ressentir-se: olheiras, inchaço e falta de luminosidade são os principais problemas. Mas são simples de resolver. Muna-se de alguns aliados preciosos, descongestionantes e uniformizantes, como os rollers de jade, cremes específicos com pontas em cerâmica ou em metal, ou até uma simples colher de chá guardada no congelador faz maravilhas. Remate com a aplicação de uma máscara específica para o contorno e com a aplicação de um creme hidratante. Antes da sombra, coloque uma base própria para uniformizar as pálpebras ? é o truque dos profissionais para fixar a maquilhagem.

Sauna, massagem e drenagem.

É inútil acreditar que irá emagrecer com esta prática, mas o calor seco da sauna tem benefícios comprovados na sensação de bem-estar. E não menospreze o brilho com que a pele fica após a sauna. Complemento ideal para esta época do ano é a drenagem linfática, uma técnica de massagem que "estimula o sistema linfático a eliminar toxinas e excessos de líquidos, numa época em que o organismo fica sobrecarregado", explica a Body Shaper Izabel de Paula.