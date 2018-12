Os olhos falam por si?

Por Máxima, 12:50

Os olhos são o barómetro do envelhecimento e o seu contorno é um dos pontos que mais sofrem com as agressões externas e os (maus) hábitos. O segredo deste novo gel-creme é a fórmula superenergizada que ajuda a reparar, neutralizar e prevenir os danos causados pela poluição, raios UV, poucas horas de sono e pela luz azul. O resultado? Um olhar mais luminoso e visivelmente revitalizado.

Brilho da juventude em qualquer idade

A pele em torno dos olhos é quatro vezes mais fina do que a pele do restante rosto. A nova pesquisa realizada pela Estée Lauder demonstra que a exposição da pele à luz azul, proveniente da luz solar mas também da iluminação moderna, dos televisores, dos computadores ou dos ecrãs de smartphones, conduz ao aparecimento de sinais visíveis de envelhecimento. Para retirar este peso dos olhos em qualquer idade, eis que surge o novo Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex, com eficácia comprovada em quatro frentes:

Adeus, olheiras

A fórmula em gel-creme possui uma tecnologia de reparação dez vezes mais concentrada, cujo ativo atua nas múltiplas atividades naturais da pele, atenuando as olheiras em apenas três semanas para um olhar revitalizado.

Poder reparador

A poderosa e exclusiva tecnologia Chronoluxcb™ cria as condições perfeitas para ajudar a área do contorno de olhos a otimizar o processo natural de renovação e purificação durante a noite. Os efeitos são imediatos: redução dos sinais visíveis de envelhecimento, como papos, linhas e secura.

Prevenir e combater

Com oito horas de poder antioxidante a tecnologia de defesa antipoluição, rica em vitamina E, previne e combate os danos provocados pelos radicais livres originados pela poluição, raios UV e a luz azul.

Impacto hidratação profunda

A zona do contorno dos olhos é profundamente hidratada e instantaneamente preenchida graças ao ácido hialurónico concentrado. Segredo anti-idade? Começa com uma pele saudável e nutrida 24 horas por dia, sete dias por semana.

Perfect match

Encontrado o creme de olhos perfeito, não descure a rotina. Depois de limpar a pele, aplique-o de manhã e à noite na área do contorno dos olhos. Massaje, pressionando suavemente, até completa absorção.

Desafie o antienvelhecimento com o novo Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex.