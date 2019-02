O milagroso ácido hialurónico junta-se ao extrato de células estaminais na nova gama de produtos da Oriflame. Os produtos da linha Wrinkle Power Ecollagen Novage têm como principal objetivo estimular a produção de colagénio e corrigir as rugas ao longo do tempo.

Para atingir os resultados pretendidos, a marca recmenda que os produtos devem ser usados por esta ordem: o gel de limpeza Supreme Cleansing, para limpar a pele de todas as impurezas e retirar a maquilhagem; o creme de olhos Wrinkle Power, para as olheiras e papos; o sérum Wrinkle Power para preparar a pele e finalizar com o creme de dia ou noite, para hidratar e proteger a pele das agressões externas.

Veja na fotogaleria acima todos os produtos da linha.