Oriflame lança batom ‘The One’

A reformulação do clássico batom Colour Stylist chegou, com uma textura mais cremosa, uma cor intensa, alta hidratação e longa duração: o The One é o batom ideal para levar sempre na carteira.

Com 24 tons, o The One tem agora um novo formato "sculp & sign" com uma ponta que permite definir o contorno dos lábios e uma curva acentuada que permite uma cobertura total. Com 24 tons que refletem as tendências da estação, acentuam o estilo de cada uma e realçam a beleza individual.