A sua pele sofre de alergias, dermatite atópica ou acne? Não está sozinha

Pelo 24º ano consecutivo, a La Roche-Posay esteve no Congresso que reúne especialistas em dermatologia em Madrid, desta vez revelando os seus progressos no estudo das alergias, da dor associada à dermatite atópica, assim como da reação de peles com tendência acneica a um novo protetor solar.

O mais recente estudo foi levado a cabo este ano pela marca em cinco países (China, Brasil, França, Estados Unidos e Rússia) e chegou à conclusão que grande parte da população adulta tem alergias de pele, sendo entre 65% e 82% foi diagnosticado por profissionais de saúde. Além disso, observou-se que as reações cutâneas são uma consequência para a maioria dos participantes, independentemente do tipo de alergia que tenham. Os sintomas destas reações variam entre o prurido, sensação de repuxar, formigueiro, dormência, ardor e dor.

Quanto à dermatite atópica, concluiu-se que mais de metade da população inquirida (55%) sente dor associada à doença. A informação quanto à correlação entre as duas ainda escasseia, mas foram recolhidos novos dados que poderão contribuir para o tratamento.

No Congresso também foi destacada a importância da proteção solar no que toca à gestão da tendência acneica já que, apesar de a exposição solar ajudar nas melhorias a curto prazo, esta acaba por agravar-se no contexto global. Num estudo realizado entre jovens adultos com este problema de pele, foi testado um novo protetor solar que, combinando a protecção UV elevada e ingredientes ativos, mostrou-se eficaz na redução das marcas, imperfeições e até da oleosidade da pele.

Finalmente, a La Roche-Posay reforça a importância de uma boa rotina de cuidados, dado o impacto das condições cutâneas na qualidade de vida. Criada por um farmacêutico em 1975, a marca foca-se nas peles mais sensíveis, estando presente em mais de 60 países. Oferece uma gama única de cuidados de pele diários para cada tipo de pele que complementem os tratamentos dos pacientes e promovam boas práticas de cuidado cutâneo.