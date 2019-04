Por que não aliar a cosmética à preocupação com o meio-ambiente e a saúde? Para compreender a importância da cosmética biológica, vegan e com zero desperdício, falámos com Cátia Curica, co-fundadora da Organii. Esta ideia portuguesa pioneira aposta em marcas bio, de peças de roupa a brinquedos e utensílios de decoração, e também conta com uma marca própria de produtos de beleza, a Unii.

"Ainda há muito desconhecimento [sobre a cosmética bio], mas quando as pessoas conhecem vão aderindo", diz confiante Cátia. A cosmética bio preocupa-se com a sustentabilidade desde a cadeia de produção até à embalagem. "Usa-se plástico 100% reciclável ou vidro, papel reciclado, papel-pedra, que não utiliza água nem plástico na sua produção, ou também o bioplástico, feito do amido de milho. É uma cosmética que não quer ter impacto ambiental, até as tintas usadas são ecológicas sem derivados dos petróleos ou sintéticos."

Uma das sugestões que Cátia Curica dá para quem tem interesse em trocar os produtos de Beleza que utiliza hoje por produtos bio é testar aos poucos. "Temos que descobrir como a nossa pele ou cabelo vão reagir, o que abriga a pessoa a ter de se adaptar e a um certo trabalho nas alterações de rotina. Para começar, teste o mais fácil, um gel deduche ou sabonete", aconselha. "O padrão no futuro vai ser biológico. Eu acredito nisso. Eu acho mesmo que no futuro toda a nossa comida vai ser biológica, que todos os produtos de cosmética vão ser biológicos, todos os nossos detergentes vão ser biológicos, porque é para aí que todos tendemos. E nós queremos que sim, que [estes produtos) façam com que fiquemos mais bonitas e nos padrões que estamos habituados, mas que sejam melhores para o planeta e para todos nós", declara Cátia.

Para tirar mais dúvidas acerca do assunto, Curica participa na primeira talk do Máxima Beauty Summit, que abordará o tema ‘Tendências e Inovação’ no sábado, dia 11 de maio às 15h30, nas Cavalariças do Pestana Palace Hotel Lisboa.