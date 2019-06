A beleza sem esforço do verão da Chanel

Maquilhagem complicada durante o verão? Não se depender da Chanel. A nova coleção Cruise de maquilhagem da maison francesa marca o segundo capítulo da homenagem da marca à beleza asiática e foi feita para as mulheres que apreciam a "subtileza das coisas", resume Lucia Pica, a designer de cor e maquilhadora global da Chanel em comunicado de imprensa.

Vision D’Asie: Lumière et Contraste é o nome da nova coleção que inclui 15 produtos fáceis de aplicar, perfeitas para os dias mais quentes. As texturas e cores são sofisticadas e o ênfase vai para os contrastes de cor e as camadas de cada fórmula. "Não precisa de ser difícil – [são produtos] que se podem aplicar com os dedos", afirma Lucia.

As criações exclusivas tornaram-se uma característica das coleções Cruise e este ano o destaque vai para a paleta de sombra de olhos Les 4 Ombres no tom 707 Lumières Naturelles. A profundidade e a definição no olhar podem ser criadas a partir dos tons do creme. A paleta pode ser usada na linha d’água, a parte interna inferior dos olhos de onde saem as pestanas, "ou misturada para uma aparência de olho esfumado [nas pálpebras]", sugere Pica. Experimente também os dois Ombre Première Gloss – um com um tom mais frio (inspirado nas escamas dos peixes dos mercados asiáticos) e outro tom amarelo – para maximizar a intensidade das camadas das cores nos olhos. "Eu gosto muito de brilho para os olhos, e a translucidez do Ombre Première Gloss cria um resultado incrivelmente sofisticado. Adoro texturas que se fundem umas com as outras". Veja a maquilhagem que Lucia cria no vídeo abaixo.

Entre as novidades, estão também as duas cores novas dos batons Rouge Coco Flash, para dar aquele brilho característico do verão aos lábios, e para os três novos tons de vernizes, perfeitos para os dias de praia.