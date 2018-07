Conhecemos bem a utilidade da maquilhagem quando o sol não ajuda a bronzear o rosto. E os pós bronzeadores multicoloridos e multipigmentados são o ideal para esculpir e iluminar de forma natural. Enriquecidos com partículas perladas ou douradas, são formulados para "aquecer" a pele ligeiramente, deixando um acabamento translúcido subtil. Não tema alguns metalizados que podem conferir à sua tez um aspecto "beijada pelo sol" muito natural.

Os tons de coral e rosados são utilizados para reavivar a tez, por exemplo, enquanto que os tons de terracota servem para conferir o aspecto saudável de pele bronzeada. Diego Schober, Make Up Artist de Make Up Factory, acrescenta ainda que "um pó Bronzer, aplicado após a base, além de adicionar um aspecto mais bronzeado, combina perfeitamente com cores fortes como o laranja nas pálpebras".