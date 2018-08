1. Stick para zonas sensíveis Ideal para utilizar sobre os sinais, cicatrizes e no contorno dos olhos, para prevenir as rídulas que tendem a aparecer primeiro nesta zona sensível do rosto.

2. Fator de Proteção Solar elevada Se tiver uma família grande, opte por uma embalagem económica familiar de FPS50+. Escolha um spray multiposições fácil de aplicar nas costas caso tenha de ir sozinha à praia e uma textura cremosa se tiver a pele muito clara.

3. Óleo protetor Para hidratar a pele enquanto a protege e sublimar o bronze durante a exposição solar, os óleos são perfeitos para aplicar nas pernas e para dar uma hidratação extra no final do dia de praia.

4. Água termal Perfeita para refrescar o rosto e o corpo e para mineralizar e vitaminar a pele.

5. Batom Com fator de proteção solar porque os lábios são uma zona muito sensível, onde os sinais aparecem com frequência. São frequentemente negligenciados durante a exposição ao sol e precisam não só de um reforço na hidratação como de prevenção.

E não se esqueça das regras de exposição solar básicas:

evitar a exposição quando a intensidade solar está no seu máximo (geralmente entre as 11h e as 15h); proteger-se com vestuário adequado (chapéu, óculos de sol com lentes filtrantes, peças de roupa de ganga ou malhas fechadas); e aplicar o protetor solar em quantidades suficientes em todo o corpo, renovando a aplicação a cada duas horas e após cada banho. A aplicação de um FPS50+ deve ser a eleita tanto para as crianças como para os adultos, no entanto, se tem a pele mais bronzeada pode optar por um FPS30, tendo o cuidado de o reaplicar a cada duas horas. Não negligencie zonas que frequentemente são esquecidas como a linha onde reparte o cabelo, as orelhas, as axilas, a nuca e os pés.