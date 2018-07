Tudo terá começado com Lesley Lawson, ou será melhor dizer Twiggy, a irreverente modelo, atriz e cantora britânica. Vinda diretamente dos anos 70, a técnica de maquilhagem floating crease eyeliner (delineado na pálpebra móvel) é a mais recente tendência no Instagram. De um esfumado elaborado a um simples delineado, do clássico preto às cores mais garridas, são várias as abordagens a este look. Escolha o que melhor se adapta ao seu estilo e fisionomia e arrisque nesta nova tendência.