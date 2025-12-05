Uma semana de revelações e reviravoltas cósmicas: três signos estão prestes a viver um momento que vai mudar tudo
Entre energias disruptivas, encontros inesperados e decisões que podem redefinir destinos, Escorpião, Virgem e Peixes entram numa fase em que uma verdade vem à tona. Alguns signos recebem cura; outros, conversas difíceis e um momento decisivo. O céu de 8 a 14 de dezembro surge como a Alta Costura: implacável.
Carneiro
20 de março a 19 de abril
Os astros trazem uma qualidade de energia que tem muito que ver com a natureza ariana, ligada a novas experiências e otimismo. Alguns elementos deste signo abraçam novos desafios e estão possuídos por uma energia criativa. Outros estão numa fase, já longa, de confronto com questões internas dolorosas e que previnem uma total satisfação no momento presente. Trata-se de um ciclo importante e a motivação deverá vir do facto de que depois da cura, dar-se-á uma regeneração. O dia 8 será propício a um ambiente benévolo nas relações, porém no trabalho haverá tendência a alguns nós no cérebro. No dia 14, as energias astrológicas trazem birras. O melhor para os Carneiro será tirarem o dia para si mesmos e dedicarem-se ao que mais gostam de fazer.
Touro
19 de abril a 20 de maio
Os astros apontam para uma semana algo desgastante para este signo. Entre 8 e 11 de dezembro será importante fazer tudo mais devagar, pois as atividades do dia-a-dia mais banais irão ser influenciadas por uma energia disruptiva. Uma energia calma e centrada será a melhor para lidar com os eventos inesperados. Porém, esta mesma influência tem tudo para trazer algo bastante positivo, nomeadamente em termos profissionais ou familiares. Financeiramente, cuidado com a impulsividade. Os taurinos continuam a preferir estabilidade a grandes movimentações, mas parece que o mundo à volta não está a querer compactuar. A saúde tem tudo para acusar cansaço e por isso dizer não a algumas requisições será importante.
Gémeos
20 de maio a 21 de junho
Aproximam-se dias com muitas interações e para alguns com espaço para ganhar novos conhecimentos, por exemplo através de formações que façam. No campo de relações mais formais, os geminianos atravessam dias complicados no que se refere a ter de lidar com figuras de autoridade, em que diferenças agudas de valores serão evidentes. A partir do dia 9, nos afetos, surgirão dúvidas sobre o que fazer relativamente a planos a dois ou a questões financeiras. Gerir o que é possível gerir e deixar as coisas andar, no que não se pode controlar, será a melhor forma de se sair de um impasse. A partir do dia 11 haverá uma reflexão sobre aquilo que dá e aquilo que recebe. Poderá estar presente um sentimento de ausência de perfeição que trará questionamentos.
Caranguejo
21 de junho a 22 de julho
Os dias serão marcados por uma enorme capacidade de terminar questões que têm sido importantes nos últimos meses. Muitos sentem um difícil equilíbrio entre o mundo emocional e a necessidade de se expandirem no mundo com as suas ideias, havendo uma quantidade de emoções que precisam de ser processadas e libertadas. Este signo profundamente emocional tem agora de ganhar muita objetividade e focar-se no essencial, ao mesmo tempo que precisa de cuidar das suas necessidades, sendo este um equilíbrio difícil de alcançar. O dia 13 irá ser profundamente exigente, tendo de usar de enorme plasticidade mental e capacidade de atenção ao pormenor. O dia 14 será de cansaço absoluto e haverá predisposição a alguma maleita.
Leão
22 de julho a 22 de agosto
Finalmente um sentimento de cura. Os leões sentem que podem agora relaxar e aproveitar melhor a vida, com energia e vitalidade. Será importante encontrarem algo a que dedicarem esta energia, um objetivo concreto, para que esta possa ser utilizada para algo e para que não se desperdice. Entre 8 e 11, alguns leões terá de enfrentar temas complicados nas relações e conversas simples, tornam-se complexas, com particular ênfase para o dia 9. Será importante prevenirem pequenos acidentes com uma atitude cuidada e atenta. No campo profissional, adivinham-se ajustamentos necessários em projetos que já estavam definidos. Será importante corresponder às espectativas externas no trabalho em questão.
Virgem
22 de agosto a 22 de setembro
Por estes dias será capaz de olhar para a mesinha de cabeceira e perceber que precisa de um novo livro que traga inspiração. A energia sagitariana irá também trazer a necessidade de sair fora da zona de conforto, talvez tendo de lidar com situações que normalmente não são a sua praia. Falando em sair da zona de conforto, algo que não esperava cai-lhe ao colo para que resolva, e será vivido com um peso que tem de aliviar. Alguma frustração e raiva têm tudo para estar presentes nestes dias em que o melhor será cultivar temperança. Nas relações afetivas, irá perceber algumas interferências externas em decisões a dois. A partir do dia 11 irá ter de travar algumas batalhas que lhe deixarão com o estômago às voltas, devendo proteger-se de pessoas erráticas.
Balança
22 de setembro a 24 de outubro
Passeios e viagens são o seu nome do meio e nestes dias, a energia sagitariana irá dar azo a essa sua tendência natural. Os convívios também estarão muito presentes. Novos começos estão enfatizados, havendo a necessidade de experiências que enriqueçam o seu sentido de identidade. Em questões afetivas, alguns Balança estão numa relação de cura no que diz respeito às expectativas não respondidas nas mais variadas relações, dando por si a fazer escolhas de quem fará ou não parte do seu caminho daqui adiante. O dia 14 será dado a pouca energia física e mental. Será importante desdobrar-se em cuidados e descansar. A necessidade de cuidar da sua saúde irá passar por abraçar rotinas que se traduzem no seu bem-estar.
Escorpião
24 de outubro a 22 de novembro
Serão dias de fecho de questões relevantes ao longo do mês que passou e por isso sentirá maior leveza e discernimento. No entanto, entre os dias 8 e 11 de dezembro uma energia disruptiva entrará em ação, havendo maior enfase a 9. Esta energia trará à luz do dia pormenores que desconhecia e, por outro lado, irá exigir que tudo seja feito com maior vagar devido à possibilidade de pequenos azares. A energia criativa estará acentuada, porém será necessário cuidado com falta de clareza em assuntos mais objetivos, nomeadamente entre 10 e 13. O foco principal deste signo continua a ser o trabalho emocional e as suas relações afetivas que pretende que sejam autênticas e intensas.
Sagitário
22 de novembro a 22 de dezembro
Parabéns, Sagitário! A ênfase do ano estará em viajar e, em simultâneo afirmar-se no mundo com a sua própria autoridade e valores. Por estes dias, surpresas vão encher-lhe a alma. Em questões profissionais e familiares, será importante fazer tudo com muita calma e ter cuidado para não entrar em braços-de-ferro desnecessários. As relações com figuras de autoridade não serão as melhores e por isso será necessária muita reflexão antes de qualquer ação mais assertiva. Muitos sagitarianos terão a impressão de que o mundo emocional os previne de alcançarem total expressão no mundo “cá fora”. A partir do dia 9, surgirão dúvidas sobre questões afetivas e/ou financeiras. A partir do dia 11 os astros mostram interações problemáticas que resultarão em algum tipo de desilusão.
Capricórnio
22 de dezembro a 19 de janeiro
O tema emocional continua muito forte, estando os capricornianos já maçados com tanta vulnerabilidade. A verdade é que continua a ser importante enfrentar todo o tipo de cura que querem realizar em si mesmos e nas suas relações. Esta missão tem ainda algum tempo pela frente, mas representa já umas das etapas mais determinantes deste período. O dia 8 será dado a momentos muitos especiais, com amigos de longa data e servirá como uma espécie de elixir de boa disposição para os dias a seguir. Na carreira, será importante fazer escolhas que lhe permitam ter maior margem de manobra para o tempo pessoal e em família. Este é um período em que as suas decisões irão influenciar os próximos meses. O dia 14 será de algum cansaço a todos os níveis.
Aquário
19 de janeiro a 18 de fevereiro
Os elementos deste signo veem-se no final de um grande ciclo, mas ainda com pontas soltas por terminar, o que deixa alguma frustração e cansaço. A boa notícia é que algo novo se começa a formar e talvez novas pessoas ou coincidências no caminho tragam alguma noção destas novas missões a conquistar. Por outro lado, em questões materiais, haverá tendência a receber os méritos do trabalho ou a serem valorizados. Na vida afetiva, as relações tenderão a ser vividas com momentos especiais que têm tudo para incluir viagens. De 8 a 11 de dezembro, alguns aquarianos terão de manter a calma, pois estarão com tendência a maior ansiedade, e daí nada de bom advirá.
Peixes
18 de fevereiro a 20 de março
Sentirá que a sua autoridade será desafiada em diferentes campos da sua vida. O melhor será ser clara/o no que se refere aos valores que para si são importantes comunicar. São dias para manter a calma. Por outro lado, irá tratar de muitas questões importantes e terá sucesso. Haverá pessoas que lhe trarão um enorme contributo para o finalizar de um projeto pessoal ou profissional. Nos afetos, a partir do dia 9, notará interferências, havendo a necessidade de esclarecer necessidades mútuas nos compromissos. O dia 10 será importante no seu estado de espírito, sentindo que nesse dia ficará com uma maior leveza e otimismo, porém para alguns será sol de pouca dura, pois a 11 algum sentimento de desilusão irá assolar o espírito.
