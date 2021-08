Planos para o outono? Estes três signos vão ter a pior rentrée

Peixes Foto: Bastian

Virgem

Carneiro Foto: Bastian

Apesar de os cinco planetas que estão atualmente retrógados deixarem de o estar no outono, as estrelas parecem estar a fazer uma "festa" na próxima estação, avisam os astrólogos. Sobretudo para alguns signos. "Os nossos planetas dançam constantemente através do Zodíaco, trazendo uma mistura de bom e mau, mas há três signos em particular que têm o pior outono pela frente" escreve Brenna Lilly, especialista no Zodíaco, no site Style Caster."Novembro traz dois eclipses que irão abanar alguns signos. Os eclipses contêm uma energia intensa - eles incendeiam o caos tanto social como psicológicamente" avisa a especialista. "Os eclipses solares podem ser excessivamente estimulantes e "incendiar" os ânimos das pessoas, enquanto os eclipses lunares trazem frequentemente vagas de emoção e exaustão."Mas a turbulência não se fica por aqui. "Outro evento astrológico digno de nota é o retrocesso de Vénus de dezembro, mesmo no final do outono" explica. Resumindo, embora não se deva assustar com o clima astrológico este outono (viver com medo não faz mais nada senão esgotar-nos), é útil saber o que os próximos três meses podem trazer.O primeiro signo a estar alerta é."O trânsito de Vénus para o signo de Sagitário põe em quadratura o seu signo." Um aspecto que significa "discórdia, stress e a sensação de que as coisas estão perpetuamente "desligadas". Espere frustrações nos domínios do amor e do dinheiro - pense em datas que correram mal e orçamentos arruinados." Especialmente de 7 de outubro a 4 de novembro.Depois, de 24 de novembro a 12 de dezembro, Mercúrio está em Sagitário, "complicando a comunicação e os esforços de viagem" deste signo. No final do outono, este também receberá Marte em Sagitário, "o planeta da guerra e da agressão, um signo ardente de novo em quadratura com o seu signo".também enfrentará muitos dos mesmos desafios de Peixes. A vida amorosa, o sucesso financeiro e a capacidade de comunicação poderão levar certos abanões. "O eclipse solar irá provavelmente deixá-lo frenético" avisa a astróloga. O que é realmente perturbador para um Virgem, um signo que tem uma necessidade de organização constante. "Marte em Sagitário irá irritá-lo" escreve ainda.não terá um outono assim tão mau, mas mesmo assim não é promissor. "Durante a época de Balança (22 de setembro a 22 de outubro) sentir-se-á equilibrado com um signo de ar que é seu oposto, mas na época de Escorpião, as coisas complicam-se."E mais: "quando Vénus entra em Capricórnio a 5 de novembro (ficando lá até 2022) a sua vida amorosa vai levar um sério golpe, particularmente quando Vénus fica retrógrado a 19 de dezembro. Este retrocesso particular leva-nos a questionar as nossas relações, por exemplo, ao revisitar ex's" avisa. Mercúrio em Capricórnio, de 13 de dezembro até ao início de 2022, fará com que tenha um final de estação bastante confuso.