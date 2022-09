Peça de teatro homenageia centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís

De modo a marcar o centenário do nascimento da escritora Agustina Bessa-Luís (15 de outubro de 1922), que morreu a 3 de junho de 2019, a encenadoraapresenta As Mulheres em Lisboa ou as Espias de Látex na Madrugada de 25 de abril , de 15 a 17 de setembro na Culturgest.A partir da afinidade que a também historiadora tem com os livros Concertos dos Flamengos (1993), Antes do Degelo (2004), e Crónica do Cruzado Osb (1976), a peça transforma-se numa comédia em torno de três guiões que, cada um à sua maneira, abordam "as vidas das mulheres portuguesas e da feminilidade como uma figura que permeia e estorva a trama cultural, política e sexual."Partindo do registo poético de Agustina Bessa-Luís, a encenadora pensou as cenas sob várias perspetivas: "política, a voz feminina na pólis; doméstica, o gesto que se conforma e sua razão de ser e estar; afetiva, o sintoma de uma existência; banal, o toque que deixa no mundo; traumática, o conflito entre conformidade e destino; feminina, a representação da figura; suave, a irrisão da palavra", lê-se, no comunicado à imprensa.Bernardo Beja, Cláudio de Castro, Flávia Lopes, Gonçalo Ferreira de Almeida, Isadora Alves e Rafaela Binbal interpretam a peça, que acontece às 21h nos dias 15 e 16, e às 19h no dia 17. Os bilhetes custam entre €7 e €14 e estão à venda na Culturgest e na Ticketline