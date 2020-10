Nydus, o novo serviço de pré e pós-parto que está a conquistar as famílias

O projeto de acompanhamento de mães e bebés Nydus nasceu por iniciativa de duas enfermeiras (que também são mães) especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia e Ginecologia. Unidas pela mesma paixão e objetivos, cuidar desde a conceção ao nascimento, e participar no nascimento de um novo ser, Nicole Silva e Rute Guterres lançaram-se neste projeto sem saber o que as esperava.



Ao desenvolver o Nydus, as enfermeiras sabiam que iriam querer reger-se pelos valores de proximidade, apoio, confiança, e excelência no cuidados pré e pós-parto. O nome do projeto, Nydus, advém do latim "ninho" e remete para a maternidade e à ideia de casa, por serem consultas domiciliárias.

As enfermeiras responsáveis pela Nydus, Nicole Silva e Rute Guterres. Foto: Teja

Em conversa com a Máxima, as enfermeiras revelaram que, por serem mães e pela experiência na área, sabem o quão difícil é sair de casa com um recém-nascido (especialmente nos dias de hoje, com a pandemia). Assim, pretendem "apoiar as futuras mães e pais no pré e pós-parto, trazendo até eles os serviços de acompanhamento importantes na preparação da chegada do bebé à família."

"apoiar as futuras mães e pais no pré e pós-parto" Foto: Teja

O plano nasceu durante a pandemia de covid-19, mas era "um sonho antigo", que só se pôde realizar agora e que se mostrou uma necessidade. Apesar do fator proximidade da Nydus, o acompanhamento é feito de acordo com as normas de segurança da Direção Geral de Saúde, e ao fazer as consultas domiciliárias, a família está a minimizar os contactos, em comparação com os que faria se fosse a um Centro de Saúde ou a uma clínica. Como explicam, "se a família está exposta a um menor número de pessoas também diminui o risco de contágio."

"as enfermeiras, com a experiência de anos de trabalho com grávidas, estipularam consultas para todas as necessidades das famílias" Foto: Teja

Pelo facto de saberem que a maternidade e a paternidade serem experiências e períodos de grandes dúvidas e inseguranças, muitas das vezes associadas ao parto, aos cuidados com o recém-nascido, à amamentação e, agora, à pandemia, estas enfermeiras - com a experiência de anos de trabalho com grávidas - estipularam consultas para todas as necessidades das famílias, para que possam desfrutar desta fase e aproveitar a experiência da melhor forma. "Ouvimos muitas vezes frases como ‘porque é que não posso levar também a enfermeira comigo para casa?’" Assim, Nicole e Rute sentem que estão a cumprir essa missão.

"apesar do fator proximidade da Nydus, o acompanhamento é feito de acordo com as normas de segurança da Direção Geral de Saúde" Foto: Teja

O projeto oferece 4 pacotes disponíveis: nydus white, nydus silver, nydus gold e nydus cream, todos oferecidos em casa da família interessada. A elaboração dos pacotes partiu da experiência profissional e pessoal destas enfermeiras, ou seja, através das suas próprias dúvidas e necessidades como mães e profissionais de saúde. Estes packs disponibilizam cursos para a parentalidade e parto, visitas pré e pós-parto e massagem infantil. Quando questionadas sobre a massagem infantil, Rute e Nicole explicam que esta "é uma ferramenta muito importante para desenvolver e fortalecer o vínculo afetivo entre os pais e o bebé", explicando que usam as técnicas da Associação Internacional de Massagem Infantil (inspirada na massagem indiana, sueca, princípios de ioga e reflexologia). As massagens proporcionam ao bebé a "a interação, a estimulação, o alívio e o relaxamento, mas também para os pais, por criar uma possibilidade de interação diferente com o recém-nascido".

"(...)são falados temas essenciais como as vacinas ou a amamentação" Foto: Teja

Nos cursos de preparação para a parentalidade e para o parto está incluída a componente teórica e a prática nas sessões – não só são falados temas essenciais como as vacinas ou a amamentação, como as enfermeiras levam um boneco para ensinarem os pais a dar banho ao bebé. No pós-parto, pesa-se o bebé e faz-se o teste do pezinho ao bebé, e Rute e Nicole ajudam a mãe com a amamentação.

A ideia é que as famílias que usufruam dos serviços da Nydus sintam uma confiança redobrada por estarem a ser acompanhados por duas pessoas, que para além de serem mães também são enfermeiras com anos de experiência no cuidado hospitalar de grávidas e bebés.

Kits para toda a família das parcerias da Nydus Foto: Teja

O projeto Nydus tem parcerias com algumas marcas, tem kits de produtos Vichy, Medela e La Roche Posay para bebé, mãe e pai, e têm também uma colaboração com o ginásio Academia (com personal trainers que treinam as mães em casa) e a Sparkl que vem ao domicilio cuidar da beleza das recém-mães que não conseguem sair de casa para realizar determinados cuidados de beleza como ir arranjar as unhas ou o cabelo.