Novo disco de Marta Hugon celebra o empoderamento feminino

A cantora Marta Hugon juntou-se à AKTO - Direitos e Democracia, para a promoção de uma iniciativa que junta nove artistas da língua portuguesa, com o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e a Sociedade Portuguesa de Autores. Calíope, musa da mitologia grega, foi o nome escolhido para este projeto musical que promete trazer muito girl power à cena musical portuguesa, e conta com originais.

"Calíope", o novo projeto de Marta Hugon. Foto: D.R

Calíope reúne nove temas que partem de questões relacionadas com a discriminação de género vividas no mundo artístico e com a representação feminina na indústria. Marta quer mudar mentalidades e "abrir portas" para mais espaço a mulheres na música.

Marta Hugon e Luís Figueiredo durante as gravações de Calíope. Foto: Tiago Fezas Vital

A banda Sofia Queiroz (contrabaixo), André Sousa Machado (bateria), em cima Ana Luz Dias (harpa), em baixo Marta Hugon (diretora artística de Caliope), à direita Luís Figueiredo (director musical, piano). Foto: Tiago Fezas Vital

Dão voz e vida ao projeto as cantoras portuguesas: A Garota Não, Aline Frazão, Ana Bacalhau, Elisa Rodrigues, Joana Alegre, Joana Espadinha, Joana Machado, Luísa Sobral e Marta Hugon, cada uma com uma música, composição e visão própria da representação da mulher. Conta também com o pianista Luís Figueiredo na direção musical e arranjos, Diogo Duque no trompete e flauta, Ana Isabel Dias na harpa, Sofia Queiroz no contrabaixo e André Sousa Machado na bateria.