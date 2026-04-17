17 de abril: o a Lua Nova em Carneiro que vai trazer de bom e de mau para o seu signo

Apesar de acontecer a 17 de abril, a energia desta lua nova em Carneiro começou, na verdade, a ser acumulada a partir do dia 9 de abril, aquando da entrada de Marte em Carneiro, quando este se junta a Neptuno, depois a Saturno, recebendo a companhia de Mercúrio e formando umas das conjunções mais fortes do céu dos últimos tempos. Marte inicia um ciclo novo em Carneiro, signo que rege, e que representa o nascimento, a faísca do elemento fogo! Inicia também um novo ciclo relativamente a Neptuno, com o qual representa o alinhar da nossa ação às forças que dão significado à nossa vida. Em simultâneo, fecha e começa um novo ciclo em relação a Saturno, com o qual faz um acordo entre os desejos a alcançar e a necessária disciplina e sacrifício para os atingir. Com Mercúrio na equação, todas as forças inteligentes operam em função desses mesmos desejos.

Quando chegamos à lua nova, a 17 de abril, no signo de Carneiro, estamos no momento em que Marte aplica a Saturno, em que a autoridade e o poder de ação têm tudo para ser obstinados, sem olhar a meios e imprevisíveis. Para ajudar à festa, a lua nova a 17, no signo de Carneiro, acontece em conjunção ao planeta Quíron, o planeta da dor existencial, que cada um de nós carrega, em diferentes formas. Carneiro tem que ver com a nossa energia vital e com a maneira como empregamos essa identidade no mundo. O regente desta lua é Marte, que está ensanduichado numa conjunção a Neptuno, Mercúrio e Saturno e tudo isto indica que a lunação trará um início de ciclo com uma força determinante que afeta cruz cardinal do zodíaco: Carneiro, Balança, Capricórnio e Caranguejo, que irão sentir os maiores desafios e conflitos do espírito de competição e de violência deste arquétipo, mas também os signos de fogo, Sagitário e Leão, que poderão canalizar a energia vital para os seus planos.

Coletivamente o convite é o de sair de um estado de inatividade ou confusão e de partirmos à conquista de um novo entusiasmo pela vida. Este novo poder terá de ser manuseado com cuidado, devido à adrenalina presente, ao potencial para ação intempestiva e obtenção do poder pelo poder. Devido à conjunção da lua a Quíron, um grande perigo desta conjetura astrológica será o de menosprezarmos os obstáculos que estão no caminho dos nossos desejos e acreditarmos que temos mais força do que na realidade temos. A pergunta coloca-se: como aproveitar esta onde de energia tão poderosa? A atenção não pode estar apenas nos nossos desejos, mas também colocada nas circunstâncias e na procura de equilíbrio com os outros com quem nos relacionamos.