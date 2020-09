Labanta Braço, a iniciativa musical na luta contra o racismo

Num ano em que a luta contra o racismo e pelos direitos humanos se mostrou tão necessária um pouco por todo o mundo, surge esta compilação musical solidária, à qual a organização chamou de Labanta Braço, que se vê como um "grito pela igualdade e a uma voz só", como dito no comunicado enviado à imprensa. Todas as receitas deste projeto revertem para a associação do SOS Racismo.

Esta banda sonora conta com vários artistas de géneros, idades e contextos diferentes, que se juntam pela mesma causa – "Esta é a banda sonora de uma revolução social". Artistas como Deejay Télio, Slow J, PHOEBE, Ângela Polícia, Arekkusu, Bambino, Cachupa Psicadélica, oseias., Nídia e Blaeckfull são alguns dos participantes do projeto. A capa do álbum foi ilustrada por Diogo Carvalho, com design de João Bettencourt.

A compilação está a ser promovida pelo Rimas e Batidas e pelo Raptilário, e está disponível no BandCamp. É pedida a contribuição de 1 euro para adquirir o formato digital, para ajudar a causa, no entanto – é possível ouvir gratuitamente o álbum de 37 faixas.

Posteriormente, o projeto vai desafiar empresas a que igualem o valor angariado até ao final do "Bandcamp Friday", a dia 4 de setembro, e que será distribuído igualmente pelos criadores que "fizeram beats para a compilação e pela instituição escolhida".