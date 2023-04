O 25 de abril segundo 20 mulheres portuguesas, de Paula Rego a Ana Gomes

Paula Rego, artista plástica



As mulheres estavam sempre em risco



"Quando eu era jovem precisava da autorização do meu pai ou do meu marido para ter passaporte. O aborto era ilegal, contudo, claro, acontecia sem segurança. As mulheres estavam sempre em risco. Estes direitos mudaram, mas não sei se o comportamento dos homens em relação às mulheres mudou assim tanto. Talvez seja mais seguro viajar nos transportes públicos sem sentir que homens frustrados se roçam em mim, mas agora é raro para mim apanhar o comboio e, por isso, não posso jurar que hoje assim seja. Eu costumava voltar de Lisboa negra de todos os beliscões. Uma vez, a minha mãe e eu estávamos a caminho da estação do metro e vimos um homem a masturbar-se e a minha mãe disse: ‘Aquilo não pode ser dele.’ Não sei a quem é que ela achou que aquilo poderia pertencer. Depois havia os homens nos penhascos a olhar para as mulheres de biquíni e a masturbar-se… Ainda têm disso [em Portugal]?"





Simone de Oliveira

Simone de Oliveira, cantora e atriz



Comigo foi sempre 25 de Abril



Comigo foi sempre 25 de Abril. Desde que nasci. Para mim, por dentro, foi sempre 25 de Abril. Fui dizendo aquilo que pensava e que achava. Nunca me calei muito. ‘Quem faz um filho fá-lo por gosto’, dizia eu em cima de um palco, uma vez, e há um senhor que se levanta e diz: ‘Minha senhora, que horror, que barbaridade. É uma vergonha!’ E eu disse: ‘Se o senhor não faz um filho por gosto, não pode, não sabe ou já esqueceu.’ Foi depois do Festival. Tenho muitas histórias [de episódios que sucederam por ser mulher]. Uma vez fui chamada ao liceu por causa da minha filha Eduarda. Fui preocupada e a diretora de turma diz-me: ‘Senhora Dona Simone, nós não sabemos porque é que a filha de uma artista que usa decotes, fuma e se deita às quatro da manhã é tão boa aluna e tão boa pessoa.’ E eu respondi: ‘Perguntem-lhe a ela.’ A minha vida é um carrossel."





Isabel Ruth





Isabel Ruth, atriz



Porquê cravos e não rosas?



"Eu costumo dizer que sou a grande responsável pelo 25 de Abril! Estávamos no início do ano de 1974 e era muito importante convidar um Mahatma a visitar Portugal. Eu ia viajar para Inglaterra, onde tencionava permanecer um ou dois anos, e queria deixar a casa arrumada e a despensa bem fornecida como uma mãe que é obrigada a afastar-se por algum tempo dos seus filhos. Nunca antes eu tinha pensado e sentido tanta proximidade ao meu país (meu?). Porém, algum tempo antes eu tinha compreendido que, de facto, ‘a minha pátria é a minha língua’ e que seria aqui o lugar onde melhor compreenderiam a minha Odisseia! Sim, tal como Ulisses, também eu parti à aventura, também eu naufraguei, encantaram-me, sobrevivi e regressei a casa. Sou a heroína da minha história, da minha própria vida. E que tem tudo isto a ver com a Revolução dos Cravos? Eu pergunto: e porquê cravos e não rosas? Não foi a rainha Santa Isabel a responsável por transformar pães em rosas? Acreditamos em milagres, no poder da fé?

Eu queria mesmo que Portugal abrisse as portas à Índia! Implorei e disse para comigo: ‘Senhor, faz com que algo aconteça para que se abram as fronteiras! É urgente o Conhecimento, em Portugal!’ No dia 25 de Abril de 1974 eu estava em Londres... E agradeci."





Olga Roriz



Olga Roriz, bailarina e coreógrafa



Há ainda muito a percorrer



"Eu tenho sempre de começar pelos meus privilégios pessoais, desde criança, os que vieram dos meus pais e da minha formação. A minha situação é muito diferente da maior parte das pessoas da minha geração. Enquanto o meu pai fazia o jantar, a minha mãe estava a ler o jornal na sala. O contrário também acontecia. A minha mãe era jornalista e o meu pai desenhador naval. A minha mãe, uma mulher culta que gostaria de ter sido atriz, ia ao teatro e ao cinema todas semanas, o meu pai acompanhava-a quando podia, mas se ele não podia ela não deixava de ir por isso.

Quanto à [minha] formação dos oito aos 18 anos, foi feita dentro do Teatro de S. Carlos que, ainda na ditadura, era o teatro nacional mais eclético da altura, decerto o mais abrangente e mais internacional. A minha visão como criança nada tinha a ver com a ditadura. Por outro lado, em relação à liberdade de ação, não tive hipótese nenhuma. Nada de saídas à noite fosse com namorados ou com amigos. A liberdade que eu consegui ter foi quando resolvi casar-me. Do meu percurso, até agora, esse foi o meu momento de charneira e de diferença para com o presente. Poucas serão as raparigas, hoje em dia, que têm de se casar para sair do seio familiar. Com pouco mais de 20 anos eu já era coreógrafa no Ballet Gulbenkian. É óbvio que, como mulher, aí senti um peso e uma responsabilidade, sobretudo de não falhar, que hoje continuo a sentir. A democracia abriu o caminho, mas há ainda muito a percorrer. O tema da igualdade de género está na ordem do dia, mas ainda há mulheres a acharem-se inferiores e homens que publicamente e em cargos políticos ostentam a obrigatoriedade de dizerem todos e todas, sem um sentir profundo desse direito. Talvez no dia em que acabarem com o Dia da Mulher ou que instituírem o Dia do Homem estejamos a caminho de alguma igualdade."





Joana Vasconcelos





Joana Vasconcelos, artista plástica



Uma total mudança da liberdade das mulheres



"O 25 de Abril é um momento paradigmático da mudança da relação da mulher com o mundo. Eu sou resultado disso, perspetivando a minha família. A minha mãe é uma revolucionária que fez o 25 de Abril e a mãe da minha mãe, a minha avó, é uma mulher que viveu plenamente a época das colónias. A minha avó é uma pessoa que fez toda a sua vida nas colónias. Viveu na China, na Índia, em África, até regressar a Portugal. Quando a minha avó regressa das colónias, a minha mãe foge para Paris, tornando-se numa exilada política, juntamente com o meu pai. Nas quatro gerações da minha família – a minha avó, a minha mãe, eu e agora também a minha filha –, houve uma total mudança do paradigma da vida, da liberdade da mulher e das condições que as mulheres tinham e têm para serem livres e serem elas próprias. Se a geração da minha mãe não tivesse quebrado com os padrões, lutado pela liberdade de expressão das mulheres, pela liberdade do voto, talvez a minha mãe ainda teria de pedir autorização ao meu pai para sair do país, como quando para se casar teve de completar 21 anos para que o pai a autorizasse a tal. A minha mãe não era livre para ser o que ela gostaria de ser e a minha avó nem pensar! A minha avó, uma vez, disse-me: ‘Tens muita sorte. Tu podes ser quem gostas de ser, podes ser artista. Eu não pude ser artista.’ Ela era pintora e começou a pintar muito tarde, pois só quando o meu avô morreu, quando se deu o 25 de Abril, quando a Guerra Colonial acabou e quando o país se reencontrou é que ela ganhou a liberdade de expressar quem ela era na verdade, uma artista. O 25 de Abril para mim é a conquista de uma liberdade de eu ter espaço, entendimento e cabimento para ser quem sou."



