Horóscopos de 19 a 25 de fevereiro de 2024. Saiba como vai ser a sua semana

Carneiro

20 de março a 18 de abril

A semana começa com relações harmoniosas à sua volta. Se está no início de um relacionamento, a vontade de estarem juntos é mútua e excitante. No contexto desta atração, liberte-se de medos e preconceitos, estando aberto/a a tudo o que surja na sua vida neste momento. Se a energia se está a aplicar ao nível profissional, há um interesse mental no que está a fazer, que tem tudo para levar a uma concentração fora do comum. A lua cheia em Virgem, a 24, trará intensidade no campo profissional. Precisará de uma maior capacidade de atenção às conversas desse dia, ande com o bloco de notas para não perder nenhuma ideia pelo caminho. A saúde continua no centro da vida de alguns Carneiros, seja ao nível físico, emocional ou mental.

Touro

19 de abril a 19 de maio

Um novo espírito de liberdade nas suas relações traz desafios na sua forma de estar. Sentirá alguma desilusão com as mudanças que estão a acontecer. No caso de acontecer uma rutura mantenha a calma e a descrição. Se não tem alguém de significativo na sua vida, está numa fase de atração de pessoas muito diferentes, com expectativas relacionais diferentes das suas, o que traz alguma frustração. Se está num relacionamento estável, as mudanças têm tudo para surgir na arena dos lençóis, com desafios ao seu lado mais rotineiro. A lua cheia em Virgem, a 24, deverá trazer contactos importantes na área profissional. Financeiramente, não é uma semana de grandes investimentos, mantenha um espírito de cautela.

Gémeos

20 de maio a 19 de junho

A vida social e o amor estão a sorrir para si, conferindo-lhe uma sensação de confiança e de capacidade de ação na vida dos que ama. No entanto, as suas relações mais recentes, tenderão a imprimir alguma confusão na sua mente sobre quem é a pessoa que tem à frente. No entanto, os astros apontam para a atração e a sintonia. No campo profissional, a lua cheia em Virgem, a 24, trará alguma confusão na troca de ideias e no finalizar de projetos. Tenha a capacidade de ouvir os diferentes lados e de organizar as diferentes informações que recebe, assumindo o seu poder com modéstia. Para alguns Gémeos, cada passo que dão está orientado para a cura e para o treino da resiliência.

Caranguejo

20 de junho a 21 de julho

Dia 19 será um dia particularmente harmonioso, mesmo que sinta alguma ansiedade no contexto das suas relações no geral. No amor, tudo aponta para uma fase de transição e de conquista de alguma estabilidade. Se está numa fase de conhecer pessoas novas, tenderá a sentir que não está assim tão disponível como gostaria de estar e aconselha-se cautela. A lua cheia em Virgem, a 24, será o dia ideal para receber pessoas em casa. Terá vontade de cozinhar e entreter. Questões familiares têm tudo para lhe tirar alguma paz, mas no geral sentirá um otimismo que não se quebrará facilmente até porque sente uma certa compaixão por aqueles que ama. Financeiramente, tem tudo para receber boas notícias nesta semana.

Leão

22 de julho a 21 de agosto

Atrações muito fortes tendem a acontecer nesta semana, pessoas que à partida não teriam nada a ver consigo parecem causar boa impressão. No amor, se está numa relação, este é um período de teste, será que a relação é à prova de balas? Parece haver um fluxo de mudança a acontecer, sendo importante cultivar um sentido de oportunidade e espera. No geral, trata-se de um tempo de imensa criatividade, mas terá de ter confiança no seu aplauso interno e não depender tanto da valorização do outro. Profissionalmente, este é um tempo de transição e terá de tratar de muitos pormenores. Se está a trabalhar nalgum estudo esta será uma fase de provas.

Virgem

22 de agosto a 21 de setembro

Adivinha-se uma semana de encontros e reencontros, com muitas trocas de ideias. Parece que com algumas das pessoas à sua volta terá de andar com pés de lã, com medo de dizer a palavra errada. Os astros apontam para algum escrutínio sobre si ou sobre o seu trabalho. Esta semana tem tudo para ser complicada a esse nível, por estar sobre análise. A lua cheia em Virgem, a 24, trará o culminar desses exames que podem ser relativos a questões de saúde. Nas relações íntimas, os astros apontam para conversas muito importantes de reflexão e análise, é um período com muitas coisas a acontecer. Nesta fase, deverá assumir a sua soberania acerca dos seus objetivos. Procure a clareza.

Balança

22 de setembro a 21 de outubro

O amor está no ar para os nativos de Balança. Falamos de relacionamentos amorosos, mas também das ligações com amigos e familiares. A lua cheia em Virgem, a 24, traz difíceis conclusões em questões profissionais ou burocráticas. Prepare-se para entrar em choque com a forma como as coisas estão estabelecidas, sentirá que tem de fazer um esforço maior para concluir o que tem de ser fechado. Inspire-se naqueles que à sua volta são mais formais e dedicados aos pormenores e à ordem. Assuma o seu papel em contextos de grupo, como líder ou como alguém que está perto das forças de liderança. Pense em objetivos partilhados e faça disso o seu foco. Em questões de saúde, não descure! Principalmente em questões relacionadas com os olhos, o coração e o sistema imunitário.

Escorpião

22 de outubro a 20 de novembro

Na arena das relações continua a ter de atravessar o deserto do desacordo em algumas questões importantes, enfrentando contradições. No entanto, possui um espírito de sacrifício grande e está com disposição para levar as coisas com calma, tendo em conta os dois lados da equação. A lua cheia em Virgem, a 24, será importante para alcançar a harmonia a dois com decisões importantes e partilhadas. Esta semana, adivinham-se convívios com grupos em que terá de ter muita flexibilidade de espírito. A sua perspetiva, de momento, é de abrir o coração a todos e por isso novas pessoas entram na sua vida, com grande criatividade. É possível que o destino traga alguém de muito especial para a sua vida. Atenção à saúde.

Sagitário

21 de novembro a 20 de dezembro

O espírito de aventura está ao rubro esta semana, com novas pessoas a entrar na sua vida, mas também com o potencial para algumas situações um pouco confusas. A lua cheia a 24, no signo de Virgem, vai trazer à tona algumas dessas situações numa procura de maior clareza e definição. Foque-se na qualidade das ligações. No campo profissional, tem tudo para querer começar algo novo na sua vida e esta será a semana em que procurará informações e clareza. Opte pelos caminhos com experiência comprovada. Para muitos sagitarianos, esta é uma fase de alcance de uma maior liberdade e de grande cura. Esta semana trará alguns desbloqueios importantes.

Capricórnio

21 de dezembro a 19 de janeiro

Esta semana irá pôr em prática os planos que já há algum tempo estipulou para si, não apenas na esfera amorosa como na esfera profissional. Nas suas relações, olhe para além das palavras e mantenha-se firme no seu caminho. Financeiramente, esta é uma fase muito positiva para si, mantenha-se com capacidade de poupança, pois esta é uma fase para guardar para o futuro. A lua cheia a 24, no signo de Virgem, trará um bom estímulo às suas relações, promovendo condições para a intimidade e a confiança. Existe a possibilidade do seu propósito ser condicionado por fatores externos (família, sociedade, relações). Aprenda a canalizar a vontade instintiva para os seus verdadeiros objetivos.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Uma nova relação, um novo projeto, a energia potencial estará muito presente, havendo entusiasmo e vontade de prosseguir. Questões materiais têm tudo para ser um ponto de reflexão, desafiando ambas as partes da relação ou projeto. Para as relações já existentes, este tem tudo para ser um momento de teste. No caso de haver necessidade de clareza em questões caóticas, não se precipite e espere por tempos de menor ansiedade. Nas questões profissionais, esta tem tudo para ser uma fase produtiva e inventiva. As novas tecnologias tendem a ocupar um papel mais relevante. Também nas áreas artísticas, esta será uma semana muito produtiva.

Peixes

19 de fevereiro a 19 de março

O sol entra no seu signo mesmo no início da semana! Este é o seu tempo de estar de parabéns! Há, por isso, uma energia de renovação, de vitalidade, assim como de reflexão e planificação. Esta semana apresenta-se como sendo de muito trabalho, fazendo questionar as estruturas em que a sua vida assenta, no entanto por haver avanço no que tem em mãos, ficará com uma excelente imagem perante os seus superiores ou perante a sociedade. Financeiramente é uma fase para explorar novas oportunidades numa fase em que relações destinadas têm tudo para surgir. A lua cheia, a 24, em Virgem, irá trazer as condições ideias para conversas cheias de clareza e revelações.

Nota: O ingresso do Sol nos signos está com as datas de 2024