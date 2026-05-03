Horóscopo de maio: previsões da semana de 4 a 10 de maio para todos os signos

Carneiro

20 de março a 20 de abril

As energias em curso são de loucos, porém, haverá uma janela de paz no dia 4, em que uma considerável energia anímica dará a sensação de alinhamento consigo mesmos. Porém, até ao dia 8, com picos de intensidade a 5 e a 6, será importante grande consciência de uma enorme volatilidade emocional, devido ao excesso de adrenalina existente, que pode dar gás a emoções de competitividade, medo ou raiva. Por outro lado, a coragem também está ativada. Assim, canalizar este poder para objetivos estrategicamente planeados será muito positivo, tendo rédeas sobre o mundo emocional e vigilância sobre uma certa tendência errática. Os dias 4 e 5 de maio serão indicados para qualquer tipo de cura ou momentos de relaxamento.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Parabéns, Touro! Quem tem o aniversário por estes dias, irá ter um ano de compreensões sobre a forma como comunica e sobre a tendência a ser fixo com as suas ideias. Está em curso uma nova forma de entendimento das visões das outras pessoas e um trabalho de maior flexibilidade, sendo que o dia 8 terá essa lição muito reforçada. Os dias 6 e 7, terão uma qualidade de estabilidade muito forte que será apreciada por haver a possibilidade de concretização de muitas tarefas práticas que têm de ser realizadas, com um sentido de concentração e paz. Porém, esses dias não serão imunes a fatores surpresa, que irão exigir uma grande capacidade de resposta atenta e ponderada.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

As relações têm por estes dias uma nota positiva, com reforço de sentimentos e momentos de demonstração dos mesmos. O dia 4 terá momentos de partilha não só emocional, como de ideias e perspetivas sobre os mais diferentes assuntos. Os dias 8 e 9 terão também esse elemento de conexão. Alguns geminianos estão em stress para terminar tarefas com as quais sentem obstáculos e frustração, sendo a necessidade de paciência acrescida. Exercícios de respiração e de relaxamento serão indicados. A família também trará algum tipo de exigência. Muitos elementos deste signo irão ganhar com a prática de exercício físico e com técnicas que tragam um sentido de enraizamento da mente no corpo.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os caranguejos atravessam momentos emocionais, havendo grande necessidade de contenção e de canalização dessa força para objetivos claros e focados no bem pessoal e bem-comum. Esta energia estará ativada até ao dia 8, mas com maior intensidade a 5 e a 6. A clareza será a melhor amiga dos nativos deste signo, devendo largar qualquer faísca de conflito que surja. Em contrapartida, haverá um sentimento de autoestima que ajudará a ganhar um chão e um ponto de referência para a paz. Este é um período de grandes transformações, em que o sentimento de perda está muito ativado, é que para se plantar algo novo, a terra tem de estar limpa do passado. O dia 10 será dado a muita partilha de emoções em grupo.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os leões vão andar à volta dos números e dos orçamentos e tentar gerir a vida financeira de modo a satisfazer as suas necessidades. O dia 8, terá esta energia ainda mais reforçada. A orientação leonina está dirigida para criar estrutura e se fizerem o esforço têm boas oportunidades para alcançar o que pretendem. O dia 4 será de grande força anímica, podendo ser aproveitado para todo o tipo de tarefas criativas e profissionais, mas também de forma amorosa. As energias da honra e do orgulho tendem a estar muito enfatizadas e devem ser moderadas por impulsionarem sentimentos de raiva e frustração. Será importante o cultivo de humildade. A partir do dia 6, uma energia disruptiva trará surpresas a este signo.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

À volta dos Virgem haverá muita confusão, à qual estes precisarão de se ajustar. O dia 4 tem tudo para ser pontuado por aquilo que os virginianos vão achar de exageros emocionais, preferindo ficar mais no seu espírito reservado e muito prático. Os dias 6 e 7, terão uma energia indicada para estabilidade, paz e sossego. Haverá uma qualidade de silêncio que poderá ser usada para o alcance de metas concretas. Nestes dias, temas relacionados com finanças terão destaque. No campo afetivo, os virginianos irão ter uma energia de impasse, e com a cabeça a indicar diferentes possibilidades, exigindo um encontro da voz do coração.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

A energia astrológica em causa continua a ser grande exigência, com cuidados a prestar a si mesmos e aos outros. Até ao dia 8, estas energias irão ditar o ambiente à volta dos Balança, com maior intensidade a 5 e a 6. A necessidade de serem verdadeiros consigo mesmos, acerca das suas necessidades e de as equilibrar com as exigências externas,nunca foi tão forte. Equilíbrio é a palavra-chave. Para muitos a saúde está frágil, havendo a necessidade de procurar diferentes formas de alcançar vitalidade. O lado mental será bastantes estimulado. Os balança sentirão curiosidade por novas experiências e por diferentes culturas. Os dias 8 e 9 serão dados a maior sentimento de conexão com os outros.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Haverá uma energia de abundância na direção dos escorpiões e será fácil irradiarem boas energias para as pessoas que os rodeiam. O fator comunicação está muito enfatizado, sendo expostas as suas tendências a agarrar-se à suas formas de pensar. A flexibilidade e o deixar ir, são formas de estar que se aconselham. As finanças estarão no centro do pensamento deste signo. A partir do dia 6 e com grande ênfase a 8, será importante manter estabilidade perante a imprevisibilidade, podendo ajudar visualizarem-se num chão sólido para manterem a calma em situações de grande surpresa. O dia 10 será preenchido por uma qualidade de comoção elevada.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

As relações estão no centro da vida dos sagitarianos, havendo muitas trocas amorosas e muitos convívios com amigos. O dia 4, será um desses dias em que essa energia estará forte, com a presença de declarações de amor, de amizade, ou algo que será mostrado aos sagitarianos e que lhes deixará o coração cheio. O fator viagens está também enaltecido com a conjetura astrológica, assim como o estímulo mental através do efeito novidade. Alguns sagitarianos estão a querer passar a rebentação relativamente a novos projetos das suas vidas e sentem que está a ser difícil dar aquele pulo. Tudo virá a seu tempo, o facto é que as energias são favoráveis a conquistas.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

A pressão será combustível para uma certa perda de controle até ao dia 8, mas com picos de intensidade a 5 e 6. Será importante manter, por um lado, a capacidade de estrutura e por outro, a capacidade de desanuviar. No lado positivo, as energias astrológicas impulsionam competitividade e capacidade de conquista, dependendo tudo da forma como se consegue gerir o stress e a capacidade de resiliência. As capacidades de liderança serão razão de sucesso, principalmente devido ao recurso de fórmulas criativas. Na esfera relacional, o fator paixão está muito ativado, podendo originar momentos de grande intensidade para o bem e para o mal. Os dias 8 e 9 serão dados a maior conexão com grupos e amigos.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Há uma energia de avanço presente na vida dos aquarianos, em que depois de alguma ponderação dão passos importantes em frente. Os assuntos familiares continuam a trazer um sentido acrescido de responsabilidade. Tudo o que for relacionado com comunicação, nomeadamente em questões financeiras, estará enfatizado. As ideias fixassão de se evitar devido à tendência a braços de ferro. Por outro lado, as tecnologias têm tudo para dar problemas, principalmente de 6 a 8. As amizades serão espaços de múltiplas atividades e de conversas estimulantes. Quem está numa relação afetiva poderá ter essa qualidade com o parceiro/a. Quem não está numa relação, irá cultivar diferentes tipos de interesse.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

A energia amorosa estará muito mental, com muitas atividades em casal e com muita conversa pelo meio. Isso tenderá a deixar os piscianos com um pouco de estímulo a mais! O coração continua a estar aberto ao amor e às emoções partilhadas, sendo uma fase de muita conexão com os outros. Os peixes experimentam, no entanto, alguma incerteza relativamente a diferentes facetas das suas vidas, estando a ocorrer diferentes transformações sobre as quais não há qualquer controlo. No trabalho haverá espaço para criatividade e inovação. No dia 10, os astros mostram o alcance de uma meta importante, seja uma conversa esclarecedora, seja a resolução de uma situação que estava pendente.