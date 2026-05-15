16 de maio e a Lua Nova em Touro. Nada é tão estável quanto parece
A lua nova em Touro ajuda-nos a semear aquilo que queremos em termos materiais, ficando mais central a forma como desejamos aplicar os nossos talentos no mundo.
Com o sol, a Lua e Mercúrio em Touro, a comunicação nas áreas relativas à carreira e às finanças estarão no centro. Júpiter em Caranguejo irá acentuar a necessidade de beleza e conforto das ideias que surgem sob esta influência. Com Úrano à mistura essas mesmas ideias têm efeitos relâmpago e podem surgir de rompante na nossa consciência. A orientação para as novas tecnologias estará enfatizada.
Numa perspetiva menos positiva, quando Úrano e Mercúrio estão próximos no céu acresce a possibilidade de incidentes pela velocidade que imprimem à realidade, não só mental, como de tudo o que é movido a eletricidade ou implique movimento, trazendo a esta lunação um elemento de imprevisibilidade para o qual se deve estar desperto. Ao nível financeiro prevêem-se mudanças disruptivas, enquanto ao nível emocional a resolução de que precisamos de fazer algo relativamente ao stress e ansiedade poderá ter lugar.
Esta lunação trará mais impacto aos signos de Touro e Gémeos. Igualmente forte, será a influência nos signos opostos, Escorpião e Sagitário, afetando mais a esfera relacional. Virgens e peixes tenderão a sentir grande ansiedade, enquanto aquarianos e Balanças experimentarão novidades nas suas vidas, mesmo que com aceleração e ansiedade à mistura.
Horóscopo de maio: previsões da semana de 4 a 10 de maio para todos os signos
Boa comunicação para Touro, um aviso financeiro para Leão e Escorpião e o amor como centro da vida dos Sagitarianos - as previsões astrológica para a semana que se segue.
De 1 a 8 de maio estes signos devem arranjar uma estratégia - e não contar que a sorte caia do céu
Com maior intensidade de 3 a 6, e com pico de intensidade a 5, Carneiros, Caranguejos, Balança e Capricornianos estão no centro de uma forte influência astrológica formada nos céus por Marte em Carneiro e Júpiter em Caranguejo.
Horóscopo. Estes 3 signos vão sentir tudo mais intenso esta semana: Carneiro, Escorpião e Peixes
Semana de 27 de abril a 3 de maio de 2026: a energia intensa da lua cheia em Escorpião promete abalar relações, trazer revelações emocionais e obrigar vários signos a tomar decisões importantes no amor, na família e na vida pessoal.