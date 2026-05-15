16 de maio e a Lua Nova em Touro. Nada é tão estável quanto parece

Com o sol, a Lua e Mercúrio em Touro, a comunicação nas áreas relativas à carreira e às finanças estarão no centro. Júpiter em Caranguejo irá acentuar a necessidade de beleza e conforto das ideias que surgem sob esta influência. Com Úrano à mistura essas mesmas ideias têm efeitos relâmpago e podem surgir de rompante na nossa consciência. A orientação para as novas tecnologias estará enfatizada.

Numa perspetiva menos positiva, quando Úrano e Mercúrio estão próximos no céu acresce a possibilidade de incidentes pela velocidade que imprimem à realidade, não só mental, como de tudo o que é movido a eletricidade ou implique movimento, trazendo a esta lunação um elemento de imprevisibilidade para o qual se deve estar desperto. Ao nível financeiro prevêem-se mudanças disruptivas, enquanto ao nível emocional a resolução de que precisamos de fazer algo relativamente ao stress e ansiedade poderá ter lugar.

Esta lunação trará mais impacto aos signos de Touro e Gémeos. Igualmente forte, será a influência nos signos opostos, Escorpião e Sagitário, afetando mais a esfera relacional. Virgens e peixes tenderão a sentir grande ansiedade, enquanto aquarianos e Balanças experimentarão novidades nas suas vidas, mesmo que com aceleração e ansiedade à mistura.