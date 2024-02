Horóscopo de 26 de fevereiro a 3 de março. Prepare-se para uma semana de altos e baixos

Carneiro

20 de março a 18 de abril

Uma casa, um projeto de remodelação, alguma coisa na sua vida está a chegar a uma fase de culminação e há excitação e vontade de avançar. Continue a agir com gentileza e moderação e se necessário reforce a sua disciplina no concluir da iniciativa em causa. Financeiramente, tem andado com vontade de fazer mudanças significativas, mas essas ainda não estão à vista. Seja resiliente! No dia 3, terá mais energia dos que nos restantes dias. Na arena das relações, alguns conflitos tendem a surgir. Há mudanças que se querem pôr em prática, mas ainda não existe a consciência necessária para elas acontecerem. Amizades recentes têm tudo para trazer boas influências à sua vida, oferecendo novas perspetivas sobre temas antigos.

Touro

19 de abril a 19 de maio

Nos primeiros dias da semana terá uma enorme vontade de estar em casa, fazer arrumações, pequenos arranjos e pequenas mudanças. Em destaque, estarão tarefas caseiras e atividades a que se pode dedicar de corpo e alma. No dia 29, dará por si a ter encontros importantes e algumas notícias de amigos trarão surpresa e até algum choque, desafiando as suas ideias e visões. Também na vida íntima, prepare-se para algum sentimento de crise referente a novas formas de ver assuntos do passado e de olhar para a convivência a dois. No caso de acontecer um abalo profundo, terá desejo de isolar-se de forma a inspirar-se para uma ação futura e construtiva. Nas questões financeiras, não sabe bem o que fazer ao dinheiro! Sabe que quer poupar, mas não sabe bem onde e como deve investir.

Gémeos

20 de maio a 19 de junho

Nos primeiros dias da semana, conflitos com pessoas à sua volta, no meio profissional ou familiar, têm tudo para trazer confusão mental e algumas diferenças de valores à tona. Utilize a sua inteligência e capacidade de comunicação para trazer clareza à situação mais do que para ganhar a conversa com argumentos. No campo das relações, alguns geminianos estão numa fase de grande animação, travando conhecimento com pessoas excitantes e até com pessoas com quem se perspetiva algo mais. Na vida profissional, é possível que o contacto com outras culturas traga necessidade de adaptação às diferenças. Em projetos de grande investimento pessoal, terá de manter a fé perante uma realidade que não se adapta ao seu sonho. Mesmo assim há golpes de sorte à espreita. Mostre confiança no futuro e atrairá sorte.

Caranguejo

20 de junho a 21 de julho

A semana começa com boas notícias ao nível profissional. Os astros apontam para fins de ciclo e começo de novas fases nesta área. Tem tudo para sentir que tem de revolucionar a sua vida e fazer transformações na área dos seus conhecimentos: tirar cursos, aperfeiçoar idiomas, etc. Sentirá alguma insegurança, por isso passe à ação. Nas suas relações tenderá a notar alguma insegurança, precisando muito do conforto do outro para se sentir bem na sua pele. Cultive uma resposta natural e confie na sua força interior. No virar do mês estará com maior harmonia e mais desenvoltura nas relações. Financeiramente, há boas perspetivas, alguém que lhe deve dinheiro irá devolver!

Leão

22 de julho a 21 de agosto

Há uma vontade muito grande de metamorfose, mas, em simultâneo, um sentimento de falta de poder perante o que está instituído e como tal, esta semana terá trocas de ideias intensas com pessoas que têm muito para lhe dar. Se souber escutar, e reconhecer o poder da outra pessoa em causa, terá muito a ganhar. Poderá estar perante alguma situação em que não tenha experiência, por isso aceite os conselhos dos outros. Para muitos leões esta é também uma fase de cura e o início de um ciclo de criatividade. Financeiramente, os astros apontam para uma fase de transição. Nas relações íntimas e familiares, reações inesperadas tendem a trazer instabilidade, será preciso paciência.

Virgem

22 de agosto a 21 de setembro

Muita papelada a tratar no início da semana, tanta que parece que carrega o mundo aos ombros. Saiba delegar para não estar tudo em cima de si e planifique as suas tarefas com inteligência. Na carreira, sentirá que tem de prestar contas do seu trabalho, com detalhes, o que tenderá a ser cansativo. Nas relações, de todo o tipo, esta é uma fase de muito trabalho e alguma crise. Na família, terá de gerir os diferentes humores. Siga a sua bondade natural e confie nos seus instintos. Financeiramente, sente maior estabilidade.

Balança

22 de setembro a 21 de outubro

A semana começa com crises nos campos profissionais e familiares, em que terá de se metamorfosear perante aquilo que lhe é apresentado. Prepare-se para a exigência do que lhe é pedido. Nas questões de trabalho, tenha apurado o seu sentido de oportunidade, autocontrolo e atenção aos pormenores. Tem em mãos maior responsabilidade e sente que tem de se adaptar a papéis mais tradicionais. A 28, terá conversas difíceis no sentido de perceber o que é pedido de si. Modere as suas ambições. As relações no geral são estimulantes, variadas e estão a ser fundamentais para treinar a sua capacidade de dizer "não" e expressar o que realmente quer e precisa. Mantenha a fé na sua natureza instintiva e diga aquilo em que acredita veemente.

Escorpião

22 de outubro a 20 de novembro

A semana começa com grandes avanços na área profissional, tendo condições para ganhar mais estrutura e assinar contratos que lhe são favoráveis. Tenha a habilidade de procurar diferentes opiniões e perspetivas relativamente às mudanças em curso. Se planeia aumentar a família, esta também será uma fase propícia. Alguns escorpiões estão a travar batalhas internas nas suas relações, no sentido de se aprenderem a relacionar de uma maneira mais desapegada, menos obsessiva e compulsiva. Treine a flexibilidade mas mantenha-se firme na sua força de caráter relativamente aos hábitos que quer abandonar. Na saúde, os astros apontam para uma fase de crise em que é preciso perceber como o sistema hormonal se está a comportar ou até mesmo toda a parte dos órgãos reprodutores. Cuide de si.

Sagitário

21 de novembro a 20 de dezembro

O mantra desta semana é "à minha maneira". Está com uma enorme sede criativa, de seguir a sua marca, aquilo que faz de si uma pessoa única. Claro que é sempre um desafio manter a autenticidade quando temos de nos relacionar com o mundo externo e essa é a fase em que está. Assuma a responsabilidade daquilo que iniciou, pois nada evoluirá por si mesmo. Nas relações íntimas, será necessária uma abertura ao outro para perceber qual a direção do vento, assim como disposição para a escuta de quaisquer dificuldades emocionais que surjam. Para os sagitarianos mais tardios há a necessidade de cultivar a fé e a clareza do caminho que querem para si mesmos.

Capricórnio

21 de dezembro a 19 de janeiro

Os astros alinham-se para pôr em marcha muitas das suas iniciativas, algumas delas serão rentáveis e orientadas para o sucesso, outras precisarão de mais óleo na engrenagem. Esta é uma fase de autodisciplina, em que tem de se aperfeiçoar na forma como lida com estruturas e procedimentos necessários à sua evolução profissional. O fator sorte parece estar do seu lado se mantiver a sinceridade no trato e o controlo da impulsividade. Nas relações íntimas, especialmente nas que estão a dar os primeiros passos, deve manter a delicadeza para que o ambiente emocional floresça. As mais antigas têm tudo para estar numa fase de readaptação a novos valores e formas de estar.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Ter liberdade é a sua vontade máxima nesta semana e, talvez por isso, irá agir de forma errática aos olhos dos outros. É tempo de largar o passado e dar oportunidades a novas ideias que possam crescer. Confie na harmonia da ordem natural das coisas. No campo das relações, terá vontade de iniciar diferentes ligações com pessoas que tragam novas ideias e novas formas de estar. No entanto, notará alguma inquietação interna que deverá ser contrabalançada com exercício físico e atividades de expressão criativa. Há uma tendência a sentir que o formato da sua vida, como está, não faz sentido. Esta é uma boa altura para restabelecer contacto com pessoas que são importantes para si.

Peixes

19 de fevereiro a 19 de março

Está na sua temporada, o filme é seu! Com o retorno do Sol, nesta semana, há uma forte noção dos passos a dar e daquilo que quer construir. Tem tudo para atrair pessoas determinantes para o seu futuro. Este pode ser o início de uma nova era. Para os piscianos mais tardios a sensação é de algum cansaço e desmotivação, porém o tempo é mesmo de assumir responsabilidade e mostrar a sua arte. Financeiramente, tem tudo para correr bem, apesar de haver muitas responsabilidades, a parte financeira está a ajudar. Esta será uma semana repleta de conversas e trocas de ideias. Para os que estão no início de uma relação íntima, sentirão que as coisas darão um passo importante, mais para o final da semana.

Nota: O ingresso do Sol nos signos está com as datas de 2024