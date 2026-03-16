Atual16 de março de 2026 às 15:44 Safiya Ayoob
Os 13 momentos mais engraçados dos Óscares - a cerimónia explicada por uma Gen Z
Vimos tudo com um olho no ecrã e outro no X.
1 de 13 / Não te preocupes, Leo - esta também é a minha reação quando vejo a Gwyneth Paltrow.
2 de 13 / Anne Hathaway ao lado de Anna Wintour - e, por um segundo, parece que "O Diabo Veste Prada" acabou de ganhar uma sequela… ao vivo nos Óscares.
3 de 13 / Kylie Jenner e Elle Fanning: duas timelines da internet a cruzarem-se nos Óscares - basicamente o equivalente celebrity de encontrares a tua amiga no meio da festa.
4 de 13 / Teyana Taylor a entregar uma reação tão boa (quando é que não é?) que já parece screenshot de meme.
5 de 13 / Emma Stone e Jessie Buckley - duas vencedoras de Óscares a falarem sobre as suas vitórias? Ou o desconforto dos saltos?
6 de 13 / Stellan Skarsgård e Elle Fanning a trocar duas palavras… provavelmente com algum 'valor sentimental'.
7 de 13 / Dizem que as selfies já não estão na moda. Claramente ninguém avisou esta fila dos Óscares.
8 de 13 / Zendaya e Robert Pattinson a dar-nos um sneak peek do duo que o cinema vai ver em breve.
9 de 13 / Nicole Kidman ou quando a tua mãe percebe que estão a tirar fotos.
10 de 13 / Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph e Ellie Kemper - também conhecido como um mini-reunion de "Bridesmaids" nos Óscares.
11 de 13 / Kate Hudson e Kurt Russell: os meus dois moods desta segunda-feira resumidos numa só foto.
12 de 13 / Demi Moore e Nicole Kidman: It’s giving Cynthia and Ariana.
13 de 13 / Jacob Elordi: eu, cinco minutos depois de fazer as unhas.
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