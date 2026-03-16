Os 13 momentos mais engraçados dos Óscares - a cerimónia explicada por uma Gen Z

Foto: Getty Images 1 de 13 / Não te preocupes, Leo - esta também é a minha reação quando vejo a Gwyneth Paltrow.

Foto: Getty Images 2 de 13 / Anne Hathaway ao lado de Anna Wintour - e, por um segundo, parece que "O Diabo Veste Prada" acabou de ganhar uma sequela… ao vivo nos Óscares.

Foto: Getty Images 3 de 13 / Kylie Jenner e Elle Fanning: duas timelines da internet a cruzarem-se nos Óscares - basicamente o equivalente celebrity de encontrares a tua amiga no meio da festa.

Foto: Getty Images 4 de 13 / Teyana Taylor a entregar uma reação tão boa (quando é que não é?) que já parece screenshot de meme.

Foto: Getty Images 5 de 13 / Emma Stone e Jessie Buckley - duas vencedoras de Óscares a falarem sobre as suas vitórias? Ou o desconforto dos saltos?

Foto: Getty Images 6 de 13 / Stellan Skarsgård e Elle Fanning a trocar duas palavras… provavelmente com algum 'valor sentimental'.

Foto: Getty Images 7 de 13 / Dizem que as selfies já não estão na moda. Claramente ninguém avisou esta fila dos Óscares.

Foto: Getty Images 8 de 13 / Zendaya e Robert Pattinson a dar-nos um sneak peek do duo que o cinema vai ver em breve.

Foto: Getty Images 9 de 13 / Nicole Kidman ou quando a tua mãe percebe que estão a tirar fotos.

Foto: Getty Images 10 de 13 / Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph e Ellie Kemper - também conhecido como um mini-reunion de "Bridesmaids" nos Óscares.

Foto: Getty Images 11 de 13 / Kate Hudson e Kurt Russell: os meus dois moods desta segunda-feira resumidos numa só foto.

Foto: Getty Images 12 de 13 / Demi Moore e Nicole Kidman: It’s giving Cynthia and Ariana.