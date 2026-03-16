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Os 13 momentos mais engraçados dos Óscares - a cerimónia explicada por uma Gen Z

Vimos tudo com um olho no ecrã e outro no X.

Emma Stone, Demi Moore e Kate Hudson nos Óscares 2026
Emma Stone, Demi Moore e Kate Hudson nos Óscares 2026 Foto: Getty Images
16 de março de 2026 às 15:44 Safiya Ayoob
Não te preocupes, Leo - esta também é a minha reação quando vejo a Gwyneth Paltrow.
Foto: Getty Images
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Anne Hathaway ao lado de Anna Wintour - e, por um segundo, parece que "O Diabo Veste Prada" acabou de ganhar uma sequela… ao vivo nos Óscares.
Foto: Getty Images
2 de 13 / Anne Hathaway ao lado de Anna Wintour - e, por um segundo, parece que "O Diabo Veste Prada" acabou de ganhar uma sequela… ao vivo nos Óscares.
Kylie Jenner e Elle Fanning: duas timelines da internet a cruzarem-se nos Óscares - basicamente o equivalente celebrity de encontrares a tua amiga no meio da festa.
Foto: Getty Images
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Teyana Taylor a entregar uma reação tão boa (quando é que não é?) que já parece screenshot de meme.
Foto: Getty Images
4 de 13 / Teyana Taylor a entregar uma reação tão boa (quando é que não é?) que já parece screenshot de meme.
Emma Stone e Jessie Buckley - duas vencedoras de Óscares a falarem sobre as suas vitórias? Ou o desconforto dos saltos?
Foto: Getty Images
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Stellan Skarsgård e Elle Fanning a trocar duas palavras… provavelmente com algum 'valor sentimental'.
Foto: Getty Images
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Dizem que as selfies já não estão na moda. Claramente ninguém avisou esta fila dos Óscares.
Foto: Getty Images
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Zendaya e Robert Pattinson a dar-nos um sneak peek do duo que o cinema vai ver em breve.
Foto: Getty Images
8 de 13 / Zendaya e Robert Pattinson a dar-nos um sneak peek do duo que o cinema vai ver em breve.
Nicole Kidman ou quando a tua mãe percebe que estão a tirar fotos.
Foto: Getty Images
9 de 13 / Nicole Kidman ou quando a tua mãe percebe que estão a tirar fotos.
Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph e Ellie Kemper - também conhecido como um mini-reunion de "Bridesmaids" nos Óscares.
Foto: Getty Images
10 de 13 / Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph e Ellie Kemper - também conhecido como um mini-reunion de "Bridesmaids" nos Óscares.
Kate Hudson e Kurt Russell: os meus dois moods desta segunda-feira resumidos numa só foto.
Foto: Getty Images
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Demi Moore e Nicole Kidman: It’s giving Cynthia and Ariana.
Foto: Getty Images
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Jacob Elordi: eu, cinco minutos depois de fazer as unhas.
Foto: Getty Images
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“Vocês são o coração deste filme”: Paul Thomas Anderson agradece ao elenco ao conquistar Óscar de Melhor Filme

Quem ganhou os Óscares 2026. A lista completa dos vencedores

A cerimónia dos Óscares voltou a reunir as estrelas de Hollywood no Dolby Theatre, em Los Angeles, para celebrar o melhor do cinema do último ano. Entre os vencedores da noite, Jessie Buckley conquistou o prémio de Melhor Atriz pela interpretação em "Hamnet", enquanto Michael B. Jordan levou para casa o aguardado Óscar pelo desempenho em "Pecadores".

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