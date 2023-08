Há uma conferência de felicidade corporativa a chegar ao Porto. Eis o que esperar dela

Quando ouvimos falar no acontecimento – um evento sobre felicidade – pensamos de imediato que só pode estar cheio de oradores ligados ao mindfulness, à saúde mental, ao holístico. Mas o Happiness Camp propõe-se a ser muito mais do que isso; é, aliás, um dia dedicado a provar como a felicidade corporativa é importante e há empresas a dar bons exemplos. "A nossa visão centrou-se em desenvolver uma agenda que não só capacita líderes da indústria a aperfeiçoar práticas de sustentabilidade humana, mas também oferece ao público ferramentas para cultivar a sua felicidade pessoal. Reconhecemos a amplitude do conceito de felicidade e, por isso, integramos no programa diversos pilares que a sustentam", conta à Máxima de António Pinto, cofundador e CEO do Happiness Camp. No alinhamento, encontramos nomes de CEOs e fundadores de associações de renome internacional, que se prontificarão a partilhar as suas "fórmulas" pessoais para serem mais felizes. "O Happy Stage aborda a felicidade de uma perspetiva holística, cobrindo tópicos desde diversidade e inclusão até o impacto social e a psicologia positiva", esclarece, "já o Joyful Stage dedica-se a temas mais específicos, como a influência da arte e cultura na felicidade e a interligação entre saúde física e mental." Existirão ainda masterclasses "que abordam desde habilidades técnicas, como comunicação e propósito profissional, até tópicos mais profundos como resiliência, empatia e gestão de stress."

António Pinto, CEO. Foto: DR

Esperam-se 60 oradores de 12 nacionalidades, 6 mil participantes, tudo isto a 16 de setembro. Além das talks e das masterclasses, há ainda um food court "que celebra a relação entre sabor e felicidade, e pelo Dopamine Hub, uma inovação em Portugal, que proporciona uma experiência sensorial com intervenções artísticas para estimular a produção de dopamina."

Este dia contempla oradores como Danny Robinson, Chief Creative Director de uma agência de marketing em Nova Iorque. "À primeira vista, pode não parecer uma escolha óbvia, mas a The Martin Agency lançou o projeto "Now Upon A Time", que reescreve contos de fadas tradicionais com uma perspetiva empoderadora para as personagens femininas. Imaginem a Branca de Neve como uma mega advogada em Nova Iorque", antecipa António Pinto. Outro destaque é Walter Susini, Vice-Presidente de marketing da Coca-Cola e mente criativa por trás da campanha Open Happiness. "O Walter integra a psicologia positiva em todos os seus projetos e está a escrever um livro sobre o tema. Ele vem partilhar connosco a importância da felicidade em alcançar a sustentabilidade máxima." Jessica White do LinkedIn, Neil Morrison da Staffbase, Sunaina Kohli da Asos são outros dos convidados.

De acordo com António Pinto, a diversidade e a inclusão são temas em cima da mesa, nesta edição. "Procuramos novas perspetivas sobre a felicidade corporativa e valorizamos a diversidade de pensamento. Acreditamos que é através da multiculturalidade que conseguimos uma abordagem mais rica e completa sobre o tema da felicidade."

O evento do ano passado.

É por isso que Daniela Leal, Presidente da It Gets Better Portugal, é uma das convidadas do Happiness Camp. "Como a IGB se dedica à transmissão de uma mensagem positiva e de emancipação da comunidade LGBTQI+, percebemos que faria todo o sentido esta colaboração – temos um objetivo e forma de comunicação comum, o que torna este evento o lugar ideal para unir esforços para a consolidação da mensagem que queremos passar", conta, à Máxima. "No Happiness Camp vamos ter a oportunidade de dinamizar uma masterclass ‘Working beyond the rainbow’ com o objetivo de sensibilizar para práticas promotoras de felicidade da comunidade LGBTQI+ no local de trabalho." O objetivo de Daniela Leal é "dotar quem nos vai ouvir de estratégias e ferramentas capazes de promover esta integração bem-sucedida. Sabemos que, infelizmente, o local de trabalho é um dos maiores armários sociais que esta comunidade tem de enfrentar e esperamos que o nosso contributo, passado de uma forma prática, orientada e positiva possa fazer diferença neste âmbito."

Daniela Leal, presidente da It Gets Better Portugal. Foto: DR

A It Gets Better dedica-se a passar uma mensagem positiva, foca-se na emancipação destes jovens e no storytelling. "Como podem ver, o Happiness Camp é o lugar certo para fazermos a nossa mensagem chegar mais longe, com um efeito multiplicador capaz de atingir ainda mais pessoas, mais contextos, onde a felicidade e a emancipação da comunidade LGBTQI+ é promovida."

Os ingressos para o Happiness Camp são gratuitos, mas limitados, e podem ser adquiridos no site.