Ellen Page revela que é transgénero

". Leia a carta aberta na íntegra, abaixo.

Ator em filmes como Juno (2007), Beyond: Two Souls (2013) ou Freeheld (2015) e mais recentemente da série The Umbrella Academuy, Elliot Philpotts-Page decidiu anunciar ao mundo que se tornou transgénero, através de uma publicação no Twitter. "Olá amigos, quero partilhar convosco que sou trans, os meus pronomes são ele/eles e o meu nome é Elliot", escreve o ator numa carta aberta. "Sinto-me afortunado por estar a escrever isto. Por estar aqui. Ter chegado a este lugar na minha vida".Apesar de estar a transmitir uma mensagem inspiradora e positiva, Elliot não esconde o medo que tem da violência de que a comunidade transgénero ainda sofre. "A minha alegria é real, mas também frágil. A verdade é, apesar de me sentir profundamente feliz neste momento, e sabendo o privilégio que carrego, estou também assustado. Assustado pela invasão [da privacidade], o ódio, as "piadas" e a violência