Depois de 30 anos em silêncio, Woody Allen fala dos alegados abusos à filha, Dylan

Há décadas quelida com acusações por parte da ex-mulher Mia Farrow , mas o realizador e argumentista sempre as negou, e acabou mesmo por ser judicialmente ilibado. Em causa estão os alegados abusos sexuais de Allen à filha Dylan, que terão acontecido em 1992, na casa de Mia Farrow, em Bridgewater, Connecticut, quando Dylan tinha apenas sete anos. Três décadas depois, o assunto voltou à esfera pública com a estreia do documentário Allen v Farrow , em fevereiro passado, que contou com vários, sobretudo de pessoas próximas da família e de Farrow e também de funcionários judiciais que passaram ligados ao caso. Menos Woody Allen, que em 30 anos não voltou a falar no assunto numa entrevista - até ao último domingo.Nesta que é a primeira entrevista de Woody Allen na, e que foi emitida no domingo passado pela Paramount Plus, o realizador volta a negar que alguma vez tenha abusado sexualmente. A entrevista, conduzida pelopara a "CBS Sunday Morning", regressa às origem das acusações feitas há décadas contra Allen. Filmada em julho passado, foi agora para o ar no seguimento da exibição da última das quatro partes em que está dividido o documentário da HBO, emitida a 14 de março.Na entrevista, Allen poupa a filha Dylan, mas responde às acusações. "É um absurdo. Não acredito que esteja a mentir. Ela acredita naquilo" diz. "Ela era uma boa miúda. Não acredito que esteja a inventar nada (...) É tão absurdo, mas o estrago já está feito", diz ainda. "Preferem agarrar-se, se não ao facto de a ter molestado, à possibilidade de o ter feito. Mas nada do que fiz com a Dylan em toda a minha vida pode ser interpretado dessa maneira."Além disso, Allen diz ainda que acusações foram encorajadas por Mia Farrow, que na altua estava revoltada com a ruptura da sua relação de 12 anos com o realizador. O famoso casal separou-se em 1992 depois de Mia, que é casada com Allen desde 1997, e com quem adoptou Bechet e Manzie, de 22 e 21 anos respetivamente. Em 1992Até hoje, a verdade sobre aquilo que aconteceu continua a não ser fácil de apurar. No ano passado, Allen publicou a autobiografia "A propósito de nada" onde falasobre todos estes acontecimentos.