Annie Ernaux vence Prémio Nobel da Literatura 2022

vencedor do Prémio Marguerite Duras e finalista do Prémio Man Booker Internacional - Um Lugar ao Sol (1984), vencedor do Prémio Renaudot, e

mportantes da literatura francesa. Género, classe, poder feminino - todos os temas que importam, Annie Ernaux aborda-os nas suas obras literárias. O prémio, lê-se na página oficial do prémio, foi entregue "pela coragem e acuidade clínica com que ela põe a descoberto as raízes, alienações e constrangimentos colectivos da memória pessoal."



Galardoada com o Prémio de Língua Francesa (2008), o Prémio Marguerite Yourcenar (2017) e o Prémio Formentor de las Letras (2019) pelo conjunto da sua obra, em

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

Autora de aclamadas obras literárias como Os Anos -O Acontecimento (levado ao grande ecrã por Audrey Diwan) Annie Ernaux vence um dos mais importantes prémios de reconhecimento: o Prémio Nobel da Literatura. A escritora, que nasceu Lillebonne, na Normandia, em 1940, é uma das mais iLivros do Brasil - O Acontecimento, Uma Simples Paixão, Os Anos e Um Lugar ao Sol são títulos que podemos ler por cá, traduzidos.