Horóscopo. O que lhe reservam os astros na semana de 5 a 11 de maio

Sol em Carneiro

20 de março a 19 de abril

Deverá trabalhar a sua soberania interior e manter-se fiel aos seus princípios. Uma atitude flexível será o ideal. De 5 a 7 de maio, ver-se-á confrontada/o com dificuldades de expressão e terá até problemas em focar-se, deixando revelar alguma necessidade de descanso ou de vitaminas. Trabalhe em prol da clareza mental. Nos dias 8 e 9, algo especial tem tudo para ocorrer que lhe dará um estímulo extra. Nas relações, alguma dor emocional poderá evidenciar-se. Muitos arianos sentirão inspiração criativa, que se manifestará também no visual. Sentirão um ímpeto para sair da rotina, pequenos passos nesse sentido irão promover uma melhor disposição.

Sol em Touro

19 de abril a 20 de maio

Os taurinos continuam a soprar as velas! Muitos parabéns. Nos dias que se seguem, o foco estará em fazer coisas que lhe trazem um sentimento de libertação. No dia 8, receberá alguma inspiração para a sua criatividade, que terá boas consequências no seu campo de atividades. No trabalho ou em situações coletivas, dará por si a aceitar condições com as quais não está totalmente de acordo, com a perspetiva de que toda a situação em breve se resolverá. A partir do dia 10, as questões materiais e financeiras vão ficar no centro das suas preocupações, tendo de tomar decisões ou refletir sobre esses temas. Alguns equipamentos podem dar problemas. Nas relações, será importante comunicar o que é fundamental.

Gémeos

20 de maio a 21 de junho

A fase em que se encontra é propícia à descoberta, exploração de novos talentos e capacidades de liderança. Deve pôr em prática a disciplina, de forma a tirar benefício do que tem para dar. De 5 a 8, em particular, serão visíveis oportunidades relativamente aos seus dons de comunicação ou a algum dom relacionado com as mãos. A cura e as massagens estão no espetro de possibilidades. Nas suas interações, as conversas serão um meio de libertação de algum peso da alma. Muitos geminianos continuam a enfrentar questões legais ou relacionadas com obras, que têm estado bloqueadas. Encontrar um espaço de clareza interna, procurando coerência das suas ações com os seus valores, será fulcral.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

A vida amorosa continua a ser um tema importante para o seu coração devido a situações menos claras. De 5 a 8 de maio, haverá conversas dolorosas mas importantes, seja porque alguém disse algo que não devia, seja porque há questões a processar nos seus relacionamentos e, por estes dias, dão-se as circunstâncias para que isso aconteça. Deverá orientar-se por uma perspetiva de cura e evitar que as conversas tragam ainda mais dor. O ideal será evitar extremos e aplicar apenas a energia necessária a cada situação que encontra. Este é um período em que sente falta de estabilidade, sendo importante consolidar dentro de si algumas decisões e agarrar-se a elas. Lembre-se que o seu valor não é definido pelo outro.

Leão

22 de julho a 22 de agosto

As forças presentes são de mudança. Apesar de haver tendência a atitudes impulsivas, contenha-se e espere até ter a certeza do que quer. Opte pela antevisão de um plano e da meta de chegada. A energia de libertação vai expressar-se nas novas amizades e atividades. O dia 5 terá um tom de criatividade e de vontade de realização pessoal, e a música será uma boa companhia. Também vai querer expressar os seus sentimentos de forma aberta e desinibida. As conversas financeiras marcarão as suas relações e poderão trazer disrupções emocionais. Os astros apontam para um ânimo renovado, em que a beleza assumirá um lugar de destaque. No dia 8, em especial, algo acontecerá que trará inspiração adicional para o seu dia.

Virgem

22 de agosto a 22 de setembro

Ao contemplar os diferentes aspetos da sua vida, vai concluir que alguns atingiram um estado de desregulação e que precisará de se concentrar num plano de ação. Para tal, será importante cuidar da sua energia física, aplicando-se num verdadeiro autocuidado. De 5 a 7, terá essa vontade pronunciada de minúcia e empenho, e talvez se disponibilize também a ajudar os outros. Deverá concentrar-se na ação sem que isso implique uma visão sobre o seu valor pessoal de forma a contornar a sua tendência para o medo de falhar. A partir do dia 10, sentirá alguma segurança na sua identidade e nos seus valores, a autoestima será boa para a partilha de afetos e momentos de intimidade.

Balança

22 de setembro a 24 de outubro

Está em ação uma atração natural para aqueles que trarão suporte à sua promoção, sendo este um tempo prometedor. A vida afetiva terá momentos intensos de partilha e as amizades assumem também destaque por estes dias. De 5 a 8 de maio, será necessário que tome medidas para resolver problemas de comunicação, tanto nas relações como nos equipamentos relacionados com a comunicação. De 8 a 10, estará com o foco no seu equilíbrio emocional, nas suas relações e na certeza de existe equilíbrio entre o dar e o receber. O dia 8, em particular, poderá ser dado a desilusões ou a momentos verdadeiramente comoventes. Estará com um enorme poder de escuta.

Escorpião

24 de outubro a 22 de novembro

A flexibilidade mental será importante para lidar com obstáculos e dificuldades. Será importante pensar em termos de segurança para os momentos que se avizinham. Algumas destas situações têm tudo para ser relativas a questões financeiras, nomeadamente a partir do dia 10. Nas relações, será importante comunicar o que é importante para si e escutar de forma aberta aquilo que os outros têm para lhe dizer. Por ser alguém com carisma, terá tendência a atrair as atenções sobre si. Lembre-se de não dar destaque a pessoas que não são importantes na sua vida. Em particular no dia 10, será difícil manter a objetividade. Uma coisa é certa, estará com uma mente inquisidora e penetrante.

Sagitário

22 de novembro a 22 de dezembro

A sua gentileza e ações do passado sem expectativa de retribuição dão agora frutos inesperados, recebendo um certo reconhecimento. Nas suas relações afetivas, sentirá uma chama de afeto, dando origem a momentos de partilha com aqueles de quem mais gosta. Estão pronunciadas as atividades ao ar livre e haverá espaço para momentos de intimidade e boa disposição. Apesar de, financeiramente, não estar no sítio onde queria estar, ou talvez tenha objetivos que a/o limitem em termos da sua autodisciplina, será invadida/o por uma grande vontade de viver e por uma sede de novas experiências, que trarão uma vibração positiva ao seu dia-a-dia. Alguns sagitarianos, perante escolhas de carreira ou de destino pessoal, enfrentarão falta de clareza da direção a tomar.

Capricórnio

22 de dezembro a 19 de janeiro

As questões afetivas continuarão a ter palco por estes dias, havendo sentimentos a partilhar e conversas a ter. Esta é uma fase em que deverá reativar ligações e aproveitar as afinidades que tem com as pessoas que a/o rodeiam, de forma a estabelecer uma rede de suporte. Principalmente de 5 a 8, irá libertar-se de inibições que a/o têm impedido de ser completamente autêntica/o. Isso tenderá a acontecer em conversas e na expressão de sentimentos, seja por escrito, através da arte, ou nas relações interpessoais. A partir do dia 10, estará com a sorte do seu lado em tudo o que forem questões materiais. Poderá sentir-se com vontade de investir na sua casa. Cuidado com ambições irrealistas: prenda-se a um sentido de praticabilidade.

Aquário

19 de janeiro a 18 de fevereiro

Os astros apontam para um sentimento de regeneração que pode nascer do seu interior, ou encontrando algo significativo fora de si. Agarre as novas oportunidades que surgem, pois isso poderá significar o início de uma nova era. Esta energia irá manifestar-se num forte apelo da beleza, na vontade de investir em algo que traga esse tipo de inspiração. Mesmo que não seja ao nível profissional, isso poderá acontecer no seu estilo pessoal, ou nos ambientes pelos quais se faz rodear. Nas suas relações, haverá uma maior expectativa de romantismo. A vida material apresentará dificuldades a partir do dia 10 e será importante lidar com o que tem em mãos. As tecnologias poderão sofrer avarias.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Está presente uma forte determinação em avançar em direção ao que é bom para si, mas a verdadeira luta será travada dentro de si, no eliminar de hábitos que não são positivos e no adotar de novas ideias que trarão um novo espírito. Por isso mesmo, fará um esforço para resolver o que há para resolver e, no dia 8, dará passos em relação a questões antigas que estavam estagnadas, sejam percalços profissionais, sejam desentendimentos na esfera pessoal. Nos dias 9 e 10, os astros apontam para novos passos no que diz respeito a algo que esteja a construir ou a criar, que serão importantes para a materialização do que tem em mente. Nos afetos, alguma situação irá exigir clareza, devendo ter cuidado com tentativas de manipulação emocional.