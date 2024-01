Afinal, o que disse Rui Sinel de Cordes à mulher que abandonou a sala?

O "Morro Amanhã" de Rui Sinel de Cordes, Salvador Martinha e Luís Franco Bastos, transformou-se num "Sou Cancelado Já Hoje" com Sinel de Cordes como único protagonista. O espetáculo dos três humoristas tinha como objetivo homenagear o amigo Ricardo Vilão, que morreu há quatro meses. Decorreu no dia 23 de janeiro, no BBVA Tivoli, e devia ter uma edição no Porto, no próximo dia 31, o Teatro Sá da Bandeira. Devia, mas já não vai ter. Foi cancelado porque, de acordo com relatos feitos à SIC Notícias por quem estava na plateia, Rui Sines de Cordes chegou ao palco já "tocado", algo que o próprio terá admitido, e continuou a beber. Com a aceleração que este tipo de estado tende a proporcionar, a determinada altura Rui sai do palco anunciando, alto e bom som, que precisa de "ir mijar". E foi. Quando regressou, não deixava os colegas falar e tomou conta do alinhamento, ou daquilo que Sinel de Cordes imaginava ser o alinhamento. Uma pessoa da plateia ter-lhe-á pedido que deixasse falar Salvador Martinha e Luís Franco Bastos. E foi aí que desceu sobre Rui o sétimo, oitavo e nono círculos do inferno do humorista: perder o controlo da situação, insultar o público e o pior de todos – perder a graça.

Quando a sala já estava tensa, tanto no palco como na plateia, Rui Sinel de Cordes decide responder à espectadora da seguinte forma: "Cala-te, sua p*** do c******!", "És uma vaca", "devias morrer de cancro", "és uma ordinária", "eu mesmo te matava por me interromperes, se não fosse o espetáculo do Vilão", terá dito, de acordo com relatos de espetadores. A pessoa em questão levantou-se e saiu da sala e mais pessoas saíram com ela, manifestando o seu repúdio. Alguém terá gritado que "o amigo Vilão não merecia isto". Cá fora, à medida que iam saindo, as pessoas iam partilhando a sua incredulidade e repulsa.

Ao longo da história da comédia de stand up outros humoristas foram – justa ou injustamente – interrompidos por pessoas da plateia e tiveram de lidar com isso. Alguns fizeram-no de forma exímia, como Joan Rivers, que foi aplaudida. Outros, fizeram figuras semelhantes à de Sinel de Cordes, como Michael Richards, o eterno Kramer da série Seinfeld, que perdeu complemente as estribeiras e fez uso generoso do insulto mais racista da língua inglesa – episódio do qual a sua carreira nunca recuperou.

E a de Sinel de Cordes, será que recupera? Para já, o espetáculo de homenagem a Ricardo Vilão marcado para Porto foi cancelado. Resta saber o que vai acontecer aos outros 20 espectáculos da King Cordes Tour que Sinel de Cordes tem marcados por todo o país, daqui até ao final de abril, alguns dos quais já com lotação esgotada. É esperar para ver.