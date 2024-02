Salvador Martinha diz o que pensa sobre Rui Sinel de Cordes

BBVA Tivoli, em Lisboa, fê-lo por uma razão.

"Nós sentimos a necessidade de homenagear este amigo (...) fomos pioneiros no stand-up em Portugal" começa por dizer, sobre o Lx Comedy Club. "Na altura, quando começámos, tinhamos de explicar que não eram anedotas, era stand-up (...) foi um grupo muito importante para nós, estamos a falar de há 10 anos". O humorista diz que a ideia era, portanto, recordar Ricardo Vilão, que se suicidou em outubro de 2023. Salvador garante que se juntaram três a quatro vezes para fazer o ensaio, embora sentisse que ainda estavam a processar a morte do amigo."Do grupo, ele era o mais humano", diz, mais à frente, ao recordar um dos episódios que marcou o percurso do grupo, quando tiveram de cancelar um espectáculo. "Na altura iamos no Mini Cooper do Luís para todo o lado", diz, recordando esses tempos.



Quando no passado dia 23 de janeiro uma mulher abandonou a sala de espectáculos do"Cala-te, sua p*** do c******!", "És uma vaca", "devias morrer de cancro", "és uma ordinária", "eu mesmo te matava por me interromperes, se não fosse o espetáculo do Vilão" foi o que terá dito, e não, não estava a fazer comédia. Agora, Salvador Martinha reagiu à polémica. No episódio número 238 do podcast "Ar Livre" , ao qual chamou "Capacidade de inverter uma semana má", lamentou o sucedido e reforçou que não era sobre Rui que o espetáculo se tratava, mas sim sobre o falecido amigo Ricardo Vilão. "Morro amanhã" era um espectáculo com cunho solidário, mas acabou por ser cancelado – pelo menos o do Porto, que seria no Teatro Sá da Bandeira.Salvador Martinha mostrou-se surpreendido com o sucedido.

Sobre o desfecho do que aconteceu ao espectáculo, Salvador acabou por dizer: "Estávamos nervosos, mas pareciamos seguros, e pensámos 'vamos embora'. Partilhámos o mesmo camarim, vestimo-nos, rimos, e fomos para a frente. Agora, ao contar isto, sinto que sou um piloto que fez um trajeto Uruguai - Buenos Aires numa avioneta daquelas. Os primeiros 50 minutos estavam a correr bem, eu estava excitado, pensei: 'temos aqui um formato'", lembra, dizendo que se foram sentando e levantando à vez, em formato stand up. "Foi progressivo, o Rui começou a ficar excitado, lembro-me de ver o Bastos a partir tudo, teve tão bem, tive tanto orgulho nele." Adiante, o humorista reforça que Rui interrompia várias vezes os colegas. "O Rui interrompeu o Bastos uma, duas, três vezes... O Bastos nunca perdeu as piadas do princípio ao fim da noite. Eu não sei como atuei. O que eu vi foi um soldado que nunca perdeu as piadas a noite todas. Mas ele não estava a deixar [Rui Sinel de Cordes]. Aquilo irritou-me um bocado, fez aquilo do pezinho, aquilo não estava a fluir porque estavamos em loops de interrupções."



A primeira a que vou responder, das que fazem: 'O que fizémos perante aquilo? Os humoristas, e as pessoas do espectáculo, estão treinados para continuar. The show must go on. Fica uma leve linha: 'foi humor, não foi?' Foi um colapso de uma pessoa que estava em palco."

Ainda no dia em que foi anunciado o cancelamento, Sinel de Cordes reagiu. "Disse e fiz coisas que me envergonham profundamente", lamentou.