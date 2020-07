Todos os caminhos vão dar ao Carvalhal

Privilegiadamente localizado sobre a praia do Carvalhal, com uma vista soberba para o mar e para as dunas, o Sublime Comporta Beach Club divide as atenções entre o seu exterior e o seu interior, graciosamente decorado por Rita Andringa. De tons arenosos, com motivos que lembram um ambiente boémio – dos sofás, às plantas, às palhinhas (que dividem as mesas e também chegam aos candeeiros), às alusões ao mar que vão desde o enorme barco posicionado no meio do restaurante para ser uma barra volante, aos pequenos detalhes como peixes estampados nas almofadas - este é o sítio perfeito para aproveitar o melhor da costa vicentina.

Primeiro, há que começar esta experiência gastronómica com um dos muitos cocktails da carta, sejam os mais especiais como o Sílica Super Reserva, aos mais tradicionais, como os daiquiris ou os mojitos. Com uma carta pensada pelo chef Hélio Gonçalves, a oferta gastronómica centra-se no marisco e no peixe da costa. Nas entradas, brilham as ostras do Sado (6 ou 12, €18/36€), o presunto pata negra com pão com tomate (€21), o tártaro de salmão com abacate e salada frisada (€15) e as amêijoas à bulhão pato (€21). Para continuar nos sabores do mar, as apostas vão todas para o delicioso arroz negro com choco (€23) e para o improvável cachorro de lavagante (€32). Há ainda arroz caldoso de lavagante, peixe do dia, polvo no forno, lombo de bacalhau grelhado, entre outros pratos. É essencial terminar com uma sobremesa, seja ela a tarte de caramelo salgado (€7) ou o semifrio de lima e limão (€7).

A carta de vinhos inclui uma seleção nacional e internacional que acompanham a gastronomia, mas o destaque são os vinhos do Sublime, pensados e realizados pela "família" Sublime. Em destaque estão os novos Sublime Reserva Particular Branco 2019 (€9 ao copo ou €40 a garrafa), um branco feito a partir de Alvarinho e Encruzado, de Setúbal, e o Sublime Sui Generis 2016 (€40), um tinto feito a partir de Touriga Nacional, no Douro. Para além do restaurante, o espaço inclui um bar ao ar livre e uma concessão de praia com espreguiçadeiras, sombra e um bar dedicado.

Onde? Praia do Carvalhal, Carvalhal Quando? Aberto ao almoço e ao jantar de junho a outubro, das 12h30 às 11h. Reservas 269 249 540 ou reservations@sublimecomportabeachclub.pt