Oliveira da Serra. Um azeite cada vez mais verde

O novo posicionamento do azeite Oliveira da Serra assinala o início de um novo capítulo mais sustentável e mais consciente na história da marca: a pensar nos alimentos, mas também nos animais, nas pessoas e na Terra. Este ciclo de mudanças pretende reforçar os ideais da marca que sempre fizeram parte do seu ADN – a consciência ambiental, um dos fundamentais - o que se traduz num produto não se fica apenas por ser bom, tem também de ser feito para o bem geral, neste caso, do planeta.



Assim, e sob o lema "O Bom, pela Terra", mais atual que nunca, a Oliveira da Serra implementou medidas essenciais. Por exemplo, inovou nos sistemas de rega gota a gota - que contribuem para uma diminuição muito significativa no desperdício de água - e um aproveitamento dos caroços das azeitonas para gerar energia verde. A marca afirma que pretende "fazer o melhor que podemos, dentro e fora da garrafa", e apela aos portugueses que se unam e façam a sua parte no que toca à sustentabilidade e contribuição para a vida na Terra, através de ideias ou transformações que sejam benéficas.

Outra das medidas foi a poupança de redução de tinta nos rótulos, pois a tinta que pode ser poluente para o nosso planeta, tal como uma redução de utilização de plástico – isto é possível graças à incorporação de PET reciclado, ou seja, "reciclagem de restos de materiais".