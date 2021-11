Downton Abbey está de volta com novo trailer e cartaz

No primeiro filme, de Michael Engler, acompanhámos a visita real do rei e da rainha de Inglaterra à família Crawley e ao staff de Downton Abbey. Quase dois anos mais tarde, viajamos até ao sul de França, também com os Crawley claro está, nesta sequela recheada de surpresas e revelações.



"E com isso vou dizer 'Boa noite' e deixar-vos a discutir o meu passado misterioso", assim termina o trailer agora divulgado, uma frase da personagem de Maggie Smith, depois de admitir que herdou uma 'villa' do antigo amante.

Downton Abbey: Uma Nova Era reúne mais uma vez o elenco que tão bem conhecemos - Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton – mas também caras novas como Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Cartaz de 'Downton Abbey: Uma Nova Era' Foto: 2021 Universal Studios

Realizado por Simon Curtis e com argumento de Julian Fellowes, o filme tem estreia marcada para março de 2022.