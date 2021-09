Revelado novo trailer de West Side Story de Steven Spielberg

Quem se lembrar da emocionante canção sobre Maria, a protagonista porto-riquenha de West Side Story de 1961, jamais esquecerá o filme

. I've just met a girl named Maria /

And suddenly that name /

Will never be the same /

To me. /

Maria! (Conheci uma rapariga chamada Maria / E de repente esse nome / Nunca mais será o mesmo / Para mim. / Maria!). No ano em que se assinalam 60 anos da estreia deste musical, Steven Spielberg está prestes a estrear o remake do original de 1961, de Jerome Robbins e Robert Wise, com Natalie Wood e Richard Beymer (Maria e Tony).

West Side Story Foto: DR







West Side Story Foto: DR

West Side Story Foto: DR

West Side Story Foto: DR

om guião do vencedor do Prémio Pulitzer e do Tony, Tony Kushner, West Side Story é uma clássica história de rivalidades entre os gangues de Nova Iorque, nos anos cinquenta e sessenta, com uma história de amor pelo meio. A recriação do prestigiado musical conta com a participação de Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (Maria), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d'Arcy James (Polícia Krupke) e Rita Moreno (como Valentina), que entrou no primeiro filme.Justin Peck coreografou os números musicais do filme e o célebre maestro da Filarmónica de Los Angeles e vencedor de um GRAMMY, Gustavo Dudamel, liderou gravação da icónica banda sonora.foi adaptado para os cinemas da peça de teatro original da Broadway de 1957, com livro de Arthur Laurents, música de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim e conceito, direção e coreografia de Jerome Robbins.Dos 20th Century Studios,chegará às salas de cinema portuguesas empela The Walt Disney Company.