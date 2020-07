30 ideias para decorar a casa com livros

1 de 30 / 1 | No chão amontoados, servindo de base para quadros ou molduras; 1 | No chão amontoados, servindo de base para quadros ou molduras;

5 de 30 / 5 | Na cozinha em contraste com elementos industriais (metalizado); 5 | Na cozinha em contraste com elementos industriais (metalizado);

6 de 30 / 6 | Conjugados com peças de design para um ambiente sofisticado; 6 | Conjugados com peças de design para um ambiente sofisticado;

7 de 30 / 7 | Geometricamente colocados na estante (vertical e horizontal) e conjudados com outras peças decorativas; 7 | Geometricamente colocados na estante (vertical e horizontal) e conjudados com outras peças decorativas;

10 de 30 / 10 | No quarto das crianças, expostos em prateleiras baixas (à altura dos pequeninos); 10 | No quarto das crianças, expostos em prateleiras baixas (à altura dos pequeninos);

12 de 30 / 12 | Em cima de cómodas ou bancadas com outros elementos decorativos; 12 | Em cima de cómodas ou bancadas com outros elementos decorativos;

13 de 30 / 13 | Amontoados no chão como mesa de apoio; 13 | Amontoados no chão como mesa de apoio;

14 de 30 / 14 | Sobre a mesa de centro em cores sóbrias (preto, branco, cinza) com apontamentos em dourado ou em prateado; 14 | Sobre a mesa de centro em cores sóbrias (preto, branco, cinza) com apontamentos em dourado ou em prateado;

15 de 30 / 15 | Em tons neutros que contrastem com uma estante colorida; 15 | Em tons neutros que contrastem com uma estante colorida;

20 de 30 / 20 | Em cima de cómodas com combinações de cores improváveis (rosa e encarnado, azul e verde, amarelo e azul); 20 | Em cima de cómodas com combinações de cores improváveis (rosa e encarnado, azul e verde, amarelo e azul);