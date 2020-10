Vamos falar sobre cancro da mama?

Todos os meses são importantes no que toca à prevenção da doença que afeta cerca de 6 mil mulheres por ano, de acordo com os dados da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Mas outubro, o mês "rosa", é o mês no qual se concentram todos os esforços para combater e prevenir o cancro da mama.

Neste Outubro Rosa, a Máxima quer mais do que nunca ajudar a consciencializar os portugueses para a importância da prevenção do cancro da mama, que é mais comum entre o sexo feminino mas também afeta os homens. Desta forma, e ao longo do mês, desenvolvemos uma iniciativa de sensibilização com o objetivo de incentivar as mulheres portuguesas a agirem proativamente na prevenção do cancro da mama, através da publicação de uma série de artigos que abordam o tema de várias pespetivas, da ciência às histórias pessoais, sem esquecer a saúde mental. O Outubro Rosa da Máxima cultima num webinar a acontecer no dia 30 de outubro, Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.

Nesta conferência moderada pela jornalista Andreia Vale, vamos juntar especialistas para conhecer os últimos avanços da ciência, mas também perceber como é que a doença afeta as mulheres e a sua relação consigo e com o mundo, compreender o impacto do cancro nas sociedades e ainda conhecer as histórias de personalidades que lutaram contra a doença. Às 10h do dia 30, ligue-se ao site da Máxima e ao Facebook para ver tudo em direto. E conheça o alinhamento, aqui:

ENTREVISTA

– Marta Temido, Ministra da Saúde

1º Painel | Cancro da mama, os desafios científicos e as conquistas da atualidade

- Vítor Rodrigues, Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro

- Fátima Cardoso, Diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico Champalimaud

2º Painel | Viver com cancro da mama, histórias de superação

- Sofia Santareno, Cirurgiã Plástica

- Tânia Diospirro - Um testemunho real

ENTREVISTA

- Sofia Ribeiro, atriz