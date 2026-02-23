O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

NOW. Programa da Máxima

Veja aqui o 5º episódio da 3ª temporada do programa da Máxima

Esta semana, fomos descobrir o Aimara Studio, um espaço que cruza bem-estar e desporto e conversámos ainda com os protagonistas de Brokeback Mountain, a peça que estreou no Teatro da Trindade, em Lisboa. Antes disso, debruçamo-nos sobre as ramificações do caso Jeffrey Epstein, um escândalo cujas consequências continuam a ecoar muito para lá do tribunal.

A carregar o vídeo ...
MÁXIMA
23 de fevereiro de 2026 às 16:26 Máxima
As Mais Lidas
Boost Activate