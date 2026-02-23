NOW. Programa da Máxima
Veja aqui o 5º episódio da 3ª temporada do programa da Máxima
Esta semana, fomos descobrir o Aimara Studio, um espaço que cruza bem-estar e desporto e conversámos ainda com os protagonistas de Brokeback Mountain, a peça que estreou no Teatro da Trindade, em Lisboa. Antes disso, debruçamo-nos sobre as ramificações do caso Jeffrey Epstein, um escândalo cujas consequências continuam a ecoar muito para lá do tribunal.
