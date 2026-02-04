O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Veja aqui o 4º episódio da 3ª temporada do programa da Máxima

Esta semana, viajamos até Paris para a semana de moda de alta-costura, um dos momentos mais importantes do calendário da indústria, e antecipamos as grandes novidade dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes. Antes disso, conversamos com Maro, artista que acaba de lançar novo disco e se prepara para uma digressão internacional.

T03E04
04 de fevereiro de 2026 às 13:01 Máxima
