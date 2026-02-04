NOW. Programa da Máxima
Veja aqui o 4º episódio da 3ª temporada do programa da Máxima
Esta semana, viajamos até Paris para a semana de moda de alta-costura, um dos momentos mais importantes do calendário da indústria, e antecipamos as grandes novidade dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes. Antes disso, conversamos com Maro, artista que acaba de lançar novo disco e se prepara para uma digressão internacional.
A carregar o vídeo ...
1
02 de fevereiro de 2026 às 12:48Grammys 2026. Os melhores, os piores e os looks mais estranhos da noite
2
03 de fevereiro de 2026 às 11:29Mulheres que deram o máximo. Eunice Muñoz: "Passei toda a minha vida à procura de um homem igual ao meu pai"
3
03 de fevereiro de 2026 às 14:10Maro: “Já muitas vezes na vida fui, de alguma maneira, salva por música”
4
31 de janeiro de 2026 às 09:00Histórias de Amor Moderno: “Perdi a virgindade aos 13 anos com um rapaz 4 anos mais velho. Não foi bom nem mau, foi o possível"