Veja aqui o 4º episódio da 3ª temporada do programa da Máxima

Esta semana, viajamos até Paris para a semana de moda de alta-costura, um dos momentos mais importantes do calendário da indústria, e antecipamos as grandes novidade dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes. Antes disso, conversamos com Maro, artista que acaba de lançar novo disco e se prepara para uma digressão internacional.