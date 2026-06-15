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Máxima

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NOW. Programa da Máxima

Veja aqui o 12º episódio da 3ª temporada do programa da Máxima

Mais uma vez, os Prémios Máxima Beleza e Perfumes distinguiram os melhores lançamentos de cosmética. Contamos-lhe tudo sobre o evento e os vencedores. Esta semana, fomos também saber mais sobre as Karl Lagerfeld Residencies, um empreendimento de luxo que quer afirmar-se como um dos mais exclusivos de Lisboa. Antes disso, mostramos-lhe como o Máxima House of Beauty voltou a reunir dezenas de marcas de beleza nos jardins do Palácio do Marquês, em Oeiras.

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MÁXIMA EP 12
15 de junho de 2026 às 11:39 Máxima Adicione como fonte preferencial no Google
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