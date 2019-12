Ténis customizados

O desafio é simples, mas a tarefa pode revelar-se complicada, tantas são as hipóteses de personalização. Falamos da proposta lançada pela DiVERGE uma marca nacional criada em 2018 e nascida da vontade de quatro amigos em criar ténis originais e diferenciados, ou seja, verdadeiramente únicos. Basta entrar aqui para perceber a que nos referimos. A ideia é que o utilizador comece por optar por um dos seis modelos disponíveis passando depois à fase da personalização. E para isso é preciso tempo, tantas são as combinações possíveis: falamos da possibilidade de escolher diferentes cores nos vários segmentos do sapato, da sola aos atacadores, passando pelo interior. A possibilidade de personalização é tão grande e detalhada que chega a poder-se inscrever uma palavra na parte traseira do sapato. Elaborados com materiais de alta qualidade, os ténis Diverge são feitos à mão em Portugal e isso nota-se no rigor dos acabamentos, mas também no conforto que se sente desde o primeiro instante. Com preços que variam entre os €150 e os €240, os ténis Diverge podem ser encomendados no site, sendo preciso esperar quinze dias para ver a peça desenhada ganhar vida nos seus pés.