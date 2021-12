Tendências fora de Moda: o que vamos deixar de vestir em 2022

Skinny jeans

Sejamos sinceras, os jeans super justos não vão desaparecer, pelo menos nos próximos meses. Contudo, a tendência está agora nas calças com cortes mais largos - à boca de sino, a direito, mom jeans, culotte, etc – o difícil é mesmo escolher.

Kate Middleton em Inglaterra, 2021 Foto: Getty Images

Microbags

Podem ser muito elegantes, sim, mas nada práticas. As carteiras que parecem de boneca são tendência há várias estações, mas parecem ter os dias contados em 2022.

Dua Lipa Foto: @dualipa

Fatos de treino

Há quem jure a pés juntos que usar sweatshirts e calças de fato de treino fora de casa é algo que não passa para 2022. Mas será que vamos mesmo dispensar um conjunto tão confortável como este?

Rihanna em Nova Iorque, 2021 Foto: Getty Images

Tons neutros

Castanhos, beges e cremes de todos os géneros têm quase sempre um lugar nas tendências. No entanto, após dois anos de pandemia repletos destes tons, a Moda parece querer ir por caminhos mais coloridos. Pelo menos por agora.

Kim Kardashian em Nova Iorque, 2020 Foto: Getty Images

Padrão xadrez

A Moda é cíclica, já o sabemos. E os padrões que a acompanham também. Para a nova estação, o icónico padrão xadrez, tal toalha de piquenique, vai mesmo tirar umas férias.

Dua Lipa e Bella Hadid em Nova Iorque, 2021 Foto: Getty Images

Saias compridas

Do comprimento aos corte, a saia é daquelas peças que reflete comportamentos e mudanças sociais. Em 2022, as minissaias estão de volta, deixando para segunda opção as midi ou as maxi skirts.