Serão estes os ténis mais velozes da história?

Num mercado cada vez mais exigente e segmentado como o da corrida, a Adidas deu mais um passo em frente, ao apresentar um modelo desenhado de raiz para o pé feminino, com a particularidade do mesmo ter sido criado por uma equipa composta por mulheres. A sapatilha em questão é uma das novidades da última geração da gama Ultraboost, a sapatilha topo de gama da marca alemã para o mercado do running, que na sua 22ª versão apresenta diversas melhorias em comparação com a anterior, em especial ao nível do retorno de energia proporcionado durante a corrida e do ajuste em relação ao pé, criado a partir de uma aprofundada análise do corpo feminino. Para isso foi utlizada uma base de dados online, com estudos anatómicos de 1,2 milhões de passadas digitalizadas de mulheres, realizada e analisada por investigadores das áreas do calçado e da tecnologia.

Sapatilhas adidas ULTRABOOST 22, €190 Foto: D.R

Com base neste estudo, a equipa liderada pela gestora de produto Nora Wilimzig criou um primeiro protótipo, feito a partir da forma dos modelos unissexo das anteriores versões dos Ultraboost e inicialmente testado por um vasto painel de corredoras que habitualmente colabora com a marca. "Foi um contributo muito valioso, porque estiveram envolvidos durante todo o processo de teste, desde o primeiro esboço até ao design final, dando-nos opiniões muito importantes, do ponto de vista do consumidor, sobre pormenores que nem consideramos originalmente", explica Norma. Chegou-se, por exemplo, à conclusão que seria necessária uma atualização da sola, projetada especificamente para se adequar ao ciclo da marcha feminina. "Obviamente, também existe uma versão masculina do Ultraboost, mas sentimos ser a hora de criar uma versão feminina e estamos todos muito felizes com o resultado final", acrescenta a responsável, defendendo que "este trabalho abre inúmeras possibilidades" para o futuro. "Já tínhamos feito alguns modelos femininos, mas é a primeira vez que fazemos algo assim tão aprofundado com o modelo principal da gama Ultraboost", sublinha. E mesmo sabendo-se que "há necessidades partilhadas por homens e mulheres" em relação às sapatilhas de corrida, "em especial ao nível da melhoria da velocidade", também existem diferenças anatómicas. "Por essa razão, queríamos manter as principais características do Ultraboost, mas aprimorá-lo ainda mais, criando uma forma específica para mulheres que melhorasse a sensação e desempenho das corredoras", sustenta Norma.

Sapatilhas adidas ULTRABOOST 22 - Nora Wilimzig Foto: D.R

O novo modelo apresenta-se assim com um calcanhar mais estreito, uma entrada mais baixa e mantém a curva em S única na parte traseira, "para trabalhar em harmonia com o contraforte do calcanhar, permitindo que o tendão de Aquiles se mova livremente". O topo é feito com PRIMEKNIT+, um material feito com 50 por cento de fio Parley Ocean Plastic, produzido com plástico recuperado do oceano, para proporcionar um ajuste perfeito. Devido a todas estas evoluções e ainda segundo a marca, o sistema Torsion LEP e a icónica entressola BOOST permitem agora um retorno de energia superior a mais de quatro por cento na biqueira, em comparação com as UltraBoost21 de Mulher. Outra diferença tem a ver com o peso da própria sapatilha, 338 gramas para o modelo masculino e apenas 283 para o feminino. "Sinto-me muito orgulhosa pelo produto final que conseguimos criar. Lançámos o Ultraboost em 2015 e, desde então, pela primeira vez, somos agora uma equipa de criação totalmente feminina. Só por si isso é também incrível, porque muita da harmonia que sentimos enquanto equipa está presente neste modelo", conclui Norma.