O que torna o guarda-roupa de Carolyn Bessette-Kennedy atual em 2026

E porque continuará a ser referência nos próximos 20 anos.

Carolyn Bessette-Kennedy permanece um ícone de estilo intemporal Foto: Getty Images
20 de fevereiro de 2026 às 11:58 Safiya Ayoob

Há estilos que pertencem a um momento específico e outros que parecem existir fora do tempo, resistentes à erosão das tendências e à ansiedade da novidade. O de Carolyn Bessette-Kennedy continua a ocupar esse segundo lugar, talvez porque nunca foi concebido para ser observado de perto, arquivado ou replicado. Existia, simplesmente. E é precisamente essa naturalidade - rara na moda, ainda mais rara na vida pública - que faz com que continue a ser relevante.

Carolyn Bassett Foto: Getty Images

Carolyn nunca se vestiu para ser um símbolo. Ainda assim, tornou-se um. Não por excesso, mas por contenção. O seu guarda-roupa parecia operar segundo uma lógica quase editorial: cada peça tinha uma função clara, cada look era o resultado de uma escolha consciente de não acrescentar mais nada. Jeans direitos, de lavagens limpas, camisas impecavelmente cortadas, uma paleta reduzida ao essencial. Nada de ostensivo, nada de decorativo. A elegância surgia não como efeito, mas como consequência.

John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy Foto: Getty Images

É talvez na relação com a ganga que essa abordagem se torna mais evidente. Jeans e camisa são, em teoria, a combinação mais democrática e banal do vestuário moderno. Estão ao alcance de quase todos, o que os torna particularmente difíceis de elevar. Em Carolyn, porém, essa fórmula transformava-se num gesto de precisão estética. O corte certo, o tecido certo, o equilíbrio exato entre estrutura e descontração. O resultado não era um look “bem pensado”, mas um resolvido.

Num período, os anos 90, marcado simultaneamente pelo minimalismo e por um certo gosto pelo espetáculo, o estilo de Carolyn recusava ambos os extremos. Não havia ali a ironia exagerada da época nem a necessidade de afirmação através da moda. O luxo que transmitia era silencioso, quase privado. Um luxo que se reconhece, mas não se anuncia.

Carolyn Bessette e John F. Kennedy Junior Foto: Getty Images

Talvez seja por isso que o seu legado visual continue a encontrar eco na moda contemporânea, particularmente em marcas como The Row, onde a ganga é tratada como peça estrutural e a camisa como elemento fundacional do guarda-roupa. Tal como em Carolyn, trata-se menos de tendência e mais de posição: a crença de que vestir bem não é acumular estímulos, mas reduzir ruído. Que a verdadeira sofisticação reside na qualidade, na proporção e na consistência.

O que torna esta herança especialmente interessante é o facto de não depender de nostalgia. Não estamos a falar de visuais datados que regressam ciclicamente, mas de uma ideia de vestir que nunca saiu de circulação porque nunca tentou ser jovem, ousada ou icónica. Apenas coerente.

