O acessório em tendência que eleva qualquer look

Há tendências que surgem como novidade absoluta e outras que regressam com uma nova linguagem. As saias de cetim e renda pertencem claramente à segunda categoria - peças que evocam lingerie vintage, feminilidade clássica e um certo desleixo calculado, agora reinterpretadas com uma atitude contemporânea. No centro deste movimento está um objeto inesperado: o pareo de renda da Stradivarius, que se transformou num dos truques de styling mais usados pelas it girls do momento.

À primeira vista, trata-se de uma peça simples: renda delicada, corte fluido, transparência subtil. Mas é precisamente essa simplicidade que lhe dá poder. Usado à volta da cintura, sobre calças de ganga, saias lisas ou até vestidos minimalistas, o pareo deixa de ser apenas um acessório e passa a funcionar como camada estratégica - aquela que eleva o look sem esforço e lhe acrescenta textura, movimento e intenção.

Pareo de renda VER PREÇO

A tendência vive deste jogo de contrastes. A renda, tradicionalmente associada ao íntimo, aparece agora em contextos urbanos e descontraídos. O cetim encontra o denim. O delicado cruza-se com o utilitário. E o resultado é um styling que parece pensado, mas nunca rígido. Nada é demasiado óbvio — tudo é insinuado.

O sucesso destas peças está também na sua versatilidade criativa. O pareo pode ser atado de diferentes formas, usado assimetricamente, deslocado ligeiramente para o lado ou sobreposto a várias camadas. Permite criar novas silhuetas a partir de peças que já existem no guarda-roupa, reinventando looks sem necessidade de começar do zero. É moda como ferramenta, não como imposição.

Não é por acaso que esta estética domina os feeds de Instagram e TikTok. A renda tornou-se viral porque responde a um desejo claro da moda atual: individualidade. Não se trata de vestir uma tendência de forma literal, mas de a adaptar, reinterpretar e torná-la pessoal. Cada nó, cada sobreposição, cada combinação conta uma história diferente.