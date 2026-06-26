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Moda / Tendências

Ninguém sabe o que vestir este verão, apenas estas girls

São 21 looks de inspo, o vosso próprio Pinterest board. De nada.

Aisha Farida
Aisha Farida Foto: @aishafarida
26 de junho de 2026 às 13:02 Safiya Ayoob Adicione como fonte preferencial no Google

Quando as temperaturas chegam aos 30 graus, tudo parece demasiado. Demasiadas pessoas, demasiado barulho, demasiadas sensações: o suor, o toque, o calor preso ao corpo. É tudo. Tudo ao mesmo tempo. Por isso, no que toca ao guarda-roupa, esta é a altura em que tentamos ter o mínimo possível vestido. Mas mínimo não pode, nunca, significar falta de estilo. Pelo contrário: é precisamente no verão que as fórmulas mais simples têm de funcionar melhor.

Fomos dar uma volta pelas contas de social media das girls mais cool que conhecemos para perceber quais são, afinal, os looks mais eficazes para sobreviver aos dias quentes sem perder a pinta. A conclusão foi mais simples do que esperávamos: tudo começa num bom top - seja ele básico, de alças finas, com renda, em crochet ou até a peça-destaque do outfit - e acaba num par de calças ou calções largos.

Outra coisa a reter: o movimento é tudo no verão. Queremos tecidos leves, cortes soltos e a maior ventilação possível quando as temperaturas chegam aos extremos. Menos roupa, sim. Menos estilo, nunca.

Aïsha Farida
Foto: @aishafarida
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Lucy Aylen
Foto: @lucyaylen7
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Manon De Velder
Foto: @manondevelder
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Saroop
Foto: saroop.k.s
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Nathalia Montis
Foto: @nathmontis
5 de 21 / Nathalia Montis
Leandra Medine Cohen
Foto: @leandramcohen
6 de 21 / Leandra Medine Cohen
Monikh
Foto: @monikh
7 de 21 / Monikh
Laura Chaves
Foto: @laurachaves
8 de 21 / Laura Chaves
Lara Bußmann
Foto: @lara_bsmnn
9 de 21 / Lara Bußmann
Lara Bußmann
Foto: @lara_bsmnn
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Rebeca Oksana
Foto: @rebecaoksana
11 de 21 / Rebeca Oksana
Jenn Muchelas
Foto: @jmuchelas
12 de 21 / Jenn Muchelas
Hailey Bieber
Foto: @haileybieber
13 de 21 / Hailey Bieber
Gigi Hadid
Foto: Getty Images
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Vivian
Foto: @vivianyrl
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Dilan
Foto: @diln_
16 de 21 / Dilan
Felicity Bird
Foto: felicitymbird
17 de 21 / Felicity Bird
Sapna Rao
Foto: @sapna_rao
18 de 21 / Sapna Rao
Inês Gonçalves
Foto: @ineesgonc
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Sofia Bastos
Foto: @sofiabastos_
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ZenGxrl
Foto: @zengxrl
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