Ninguém sabe o que vestir este verão, apenas estas girls
São 21 looks de inspo, o vosso próprio Pinterest board. De nada.
Quando as temperaturas chegam aos 30 graus, tudo parece demasiado. Demasiadas pessoas, demasiado barulho, demasiadas sensações: o suor, o toque, o calor preso ao corpo. É tudo. Tudo ao mesmo tempo. Por isso, no que toca ao guarda-roupa, esta é a altura em que tentamos ter o mínimo possível vestido. Mas mínimo não pode, nunca, significar falta de estilo. Pelo contrário: é precisamente no verão que as fórmulas mais simples têm de funcionar melhor.
Fomos dar uma volta pelas contas de social media das girls mais cool que conhecemos para perceber quais são, afinal, os looks mais eficazes para sobreviver aos dias quentes sem perder a pinta. A conclusão foi mais simples do que esperávamos: tudo começa num bom top - seja ele básico, de alças finas, com renda, em crochet ou até a peça-destaque do outfit - e acaba num par de calças ou calções largos.
Outra coisa a reter: o movimento é tudo no verão. Queremos tecidos leves, cortes soltos e a maior ventilação possível quando as temperaturas chegam aos extremos. Menos roupa, sim. Menos estilo, nunca.
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