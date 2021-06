Ferrari apresenta pela primeira vez uma coleção de moda

A Ferrari, ícone do automobilismo e da Fórmula 1, decidiu estrear-se no circuito da moda, criando uma coleção de vestuário maioritariamente unissexo, apresentada num desfile à porta fechada na cidade natal da marca italiana, em Maranello, no mesmo local onde se fazem as montagens dos motores dos carros.

Assinada pelo designer Rocco Iannone (que já passou por marcas como a Dolce & Gabanna), a coleção integra tecidos com fibra de carbono e silhuetas minimalistas, inspiradas na história da Ferrari, bem como na iconografia da marca (existem vários referências ao seu principal símbolo, o Prancing Horse), mas sem ser de forma demasiado evidente ou exagerada.