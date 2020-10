Luís Buchinho cria coleção para estar em casa (e não poderia ser mais elegante)

A carregar o vídeo ...







A primavera/verão de Luís Buchinho conta com o ADN do designer em peças casuais, sofisticadas, intemporais, marcantes, individualistas e apaixonantes (tudo o que precisamos, na verdade).

As silhuetas que compõem esta nova estação são fluidas mas femininas, longas e oversized, apelando ao confortável mas com a elegância presente.

Tendo em conta o que estamos a passar neste ano, com a pandemia, e com os meses que vivemos em confinamento, a própria coleção reflete isso mesmo, uma tendência de "homewear", com materiais macios e leves como o linho, a seda e o algodão, com algumas "abordagens mais técnicas revelando texturas gráficas inusitadas", como se lê no comunicado à imprensa.

As cores presentes nas suas peças de vestuário, o designer descreve-as como "as suas prediletas": o branco, preto, azul klein, azul noite e verde tropa.

A inspiração de Luís Buchinho está assente numa grande paixão sua (à parte do mundo da moda) – a ilustração, que está presente nos estampados das peças.



Veja abaixo algumas fotografias da nova coleção: