Mango. Kaia Gerber dá rosto e alma à nova coleção de verão da marca espanhola

Há campanhas que são mais do que simples mostras de roupa; são retratos em movimento, histórias visuais que respiram intenção. É precisamente isso que a Mango tenta fazer na nova proposta para o verão de 2025, com Kaia Gerber como protagonista. A marca espanhola - conhecida pela capacidade de se reinventar mantendo uma ligação clara às raízes mediterrânicas - propõe uma reflexão visual e estética em torno da liberdade de ser.

Foto: @Mango

Craft Your Own Story, mais do que um slogan, é um posicionamento. Esta ideia, que vem ganhando forma nas últimas campanhas da Mango, é agora encarnada por Kaia, atriz e modelo norte-americana que carrega consigo uma aura simultaneamente contemporânea e intemporal. A escolha da filha de Cindy Crawford não é inocente: Kaia representa uma geração que se questiona, que transita entre papéis, que constrói a identidade longe de rótulos fixos.

Foto: @Mango

Sob o olhar íntimo da fotógrafa Stef Mitchell, a campanha não se limita a mostrar roupa - convida a observar Kaia em momentos de vulnerabilidade, de introspecção e de presença. A modelo representa não um ideal inalcançável, mas uma figura com profundidade, com camadas. Alguém que lê sozinha numa caravana, que ensaia papéis, que se confronta com o tempo. E é nesse terreno da complexidade pessoal que a coleção encontra o seu espaço.

Foto: @Mango

Há uma vibração setentista nas peças - não como uma cópia do passado, mas como uma reinterpretação subtil. Tecidos leves como popelina, georgette e chiffon sugerem fluidez e liberdade de movimento, com cortes que não aprisionam, antes acompanham. O boho aqui não é decorativo; é uma escolha estética que carrega consigo uma certa rebeldia suave, uma vontade de escapar ao uniforme da rotina. A silhueta é solta, mas definida; há estrutura, mas sem rigidez.

Foto: @Mango

Os tons naturais dominam - cremes, beges, brancos cálidos - mas são interrompidos, por vezes, por rasgos de cor mais ousada: o fúcsia vibrante, o paprika quente. É como se a paleta traduzisse a própria narrativa que a campanha quer contar: a busca por equilíbrio entre calma e intensidade, entre contemplação e ação.

Foto: @Mango

Mais do que ditar tendências, esta campanha procura fazer uma pergunta simples e desafiante: e se a moda fosse apenas um meio para sermos mais nós? Não há aqui a urgência de vender um estilo, mas sim o convite para descobrir o nosso. A marca espanhola não parece querer dizer às pessoas o que vestir, mas antes lembrar-lhes que têm escolha.